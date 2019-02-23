農業二三事》談生鮮農產品市場出口風險分散：九二共識與農產品出口中國

與其放大解讀九二共識與水果賣到中國的關係，不如認真檢討這二年下來，為何市場風險分散的工作，仍然沒有具體成效？

焦鈞

最近農產品出口中國市場數字成為新聞熱門話題（沒九二共識 照樣貨出去 去年農產外銷54億美元 創20年新高），小英總統、行政院長與農委會紛紛出面報佳音；不料，卻有人大潑冷水，再次演變為噴口水戰。到底，農產品盛產與外銷出口成長的是甚麼關係？中國市場對台灣農產品外銷的風險在哪裡？農產品出口有沒有中間剝削？出口成長一定表示農民收益增加？

我們先從大家關心的問題談起：農民收益從何而來

既然媒體焦點放在出口中國農產品與九二共識的關係做文章上，我們首先就來看主要生鮮農產品出口中國數字【詳見下表】； 就以種植果樹的農民為例，如果說出口數字亮眼，但仍有政治人物，例如向是高雄市長韓國瑜一定要酸言說：如果數字這麼好看，為何去年民進黨會在農業縣大敗？又說農民苦哈哈賺不到錢，是不是有中間剝削？說這樣的話，是不了解農產品貿易流程的外行話，也曲解了農民收益的真正意義！

生鮮農產品出口中國數字。（作者提供）

從數字上看，出口中國的生鮮水果，確實呈現一個正成長的趨勢，表示「有能力將水果賣到中國市場的農民與貿易商」，在這個買賣過程中的會比其他農民「多一些收入」，但未必表示「收益一定跟著水漲船高」；理由很簡單，貿易商透過中間人（包括農會、產銷合作社，或是大型合作農場）與農民交涉，農產品量少價揚的時候，農民絕對把售價抬高，不願意低價出售（或者說，不願意按照先前的約定價格出貨）；反之，農產品過產滯銷，貿易商以逸待勞，等著農民自動上門降價求售（這時候貿易商價差變大，不見得就是「中間剝削」）。

很可惜是，中國市場的貿易遊戲規則稱之為「隨行就市」，也就是買主決定市場多少錢將農產品售出，回頭決定了貿易商要用多少前來收購農產品；以當下為例，目前高雄地區的番石榴一公斤產地價格為60元，出口一箱10公斤裝的番石榴成本就是600元起跳（還不含中間利潤）；面對一箱將近130CNY的產地FOB報價，沒有幾個貿易商下得了手。於是，轉向高雄以外的產區購買較為便宜的番石榴，然後再向對岸的「政策性採購客戶」說這是來自高雄的芭樂，又有誰知呢？

因此，高雄的芭樂農民賺不到出口的利益，但可能其他縣市的芭樂農民，根本不知道「中間商」把他們的芭樂，早已裝箱出口到對岸或其他國家去；這麼一來，不是每一位農民都知道自己賺得錢，有多少是來自國內市場銷售、又有多少是來自出口訂單。這是一件很正常的事情，因為在台灣生鮮蔬果的出口，卡在這些必要（或有人稱之不必要）的環節上，出口數字的亮眼與農民之間的實質感受落差，可想而見。

另外一個主因，就是中國市場佔比太大

如上所述，多數農民的收益，是來自於國內市場的銷售；或者說，他們未必清楚哪一筆賺的錢是國內賺的還是出口賺的；同樣的，他們也不清楚是不是要中間剝削，但很清楚的地農民沒有辦法「獨力完成」農產品的出口，中間「必要之惡」來協助他們集貨、分級、包裝、冷藏、運輸，這些費用都是必須的，也不能稱之為中間剝削。要注意的是，農民利益如何極大化，而非探討這些口水問題。

但不能否認的是，政府從最高層到業務執行單位，大力宣揚農產品出口成績亮眼，仍不能忽略了一個重要的事實，那就是生鮮水果部分，確實對中國市場依賴度太高。當然，這個數字背後，固然也說明了自2016年小英政府上台沒有承認九二共識，台灣水果一樣賣得進中國市場；這一點，當然是與韓國瑜市長在口水戰，數字也確實證明了九二共識與賣水果進中國之間，沒必然關係。特別是鳳梨、釋迦這二個品項，幾乎95%以上的出口市場都在中國，這絕對是打臉韓國瑜市長的最佳證據，但也必須注意其後續的長期性風險。

九二共識與賣水果進中國之間，沒必然關係。特別是鳳梨、釋迦這二個品項，幾乎95%以上的出口市場都在中國，但也必須注意其後續的長期性風險。（本報資料照）

因此，與其放大解讀九二共識與水果賣到中國的關係，不如認真檢討這二年下來，為何市場風險分散的工作，仍然沒有具體成效？

大家都知道市場開拓不是件容易的事情，我們也不忍苛責在資源有限的情況下，台灣的生鮮農產品要和全世界的農業大國去競爭；但有一點必須承認的是，既然中國市場已經磁吸了台灣的大量的水果，就有必要去認真探討，其背後是否有政治性操作？特別是最近一再出現的「從高雄採購出貨到福建」的出口模式，是否為政策性採購的借屍還魂之計，也是中共對台統戰農民的陽謀，這些恐怕不是韓市長一句九二共識就可以帶過的。

小英總統在他的臉書發文提到，「好成績不是靠口號，而是來自政府和民間一起打拚」，讚農委會做了三件重要的事：

1.幫忙打廣告：透過宣傳行銷、品牌輔導，讓台灣好農產更有知名度！

2.幫忙提升品質及技術：和工研院合作升級冷鏈技術，新鮮水果從包裝、庫存到運輸全程低溫處理，確保出口品質。

3.幫忙開發多元市場：打造農產品外銷整合平台，和外貿協會一起辦展宣傳，也和台商組織合作打開通路，把台灣農產賣到全世界！

這三件事，是如果每一樣都認真做到了，相信市場分險分散也就達成，也就不必再過度依賴中國市場的胃納；建立可長可久的常態性貿易訂單，農民對收益增加也才會真正有感。

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