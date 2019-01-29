鏗鏘集》台灣─值得存在的國家

近代中國，經歷了右傾專制主義的中華民國三十八年，進入左傾專制主義的中華人民共和國已近七十年了，因代表盟軍，在二戰後接收台灣的中華民國，倖而能在中國變色後，在台灣續存，一九七一年才失去在聯合國的地位。

蔣體制的中國國民黨國，在二代蔣經國的「革新保台」，加入侍從台灣人進入權力體制，為的仍是黨國，經台灣人的本土化、民主化運動抗爭、政權的全面選舉，進入政黨政治。但國體未明，認同更更混淆，面對中華人民共和國的崛起，挾經濟發展之勢，處於迷惘迷惑迷亂狀態。

戒嚴長時期，中國國民黨以自由、民主為號召，其實以反共之名，倒行逆施。不知多少本土或來自中國異議者犧牲於反共的白色恐怖，如今，進入民主化時代，自由與人權得以實現，面對中華人民共和國的左傾專制主義，卻反而有傾附降服之心。歷史真是反諷，當年多少冤魂能嚥氣嗎？還批評去蔣、批評轉型正義。

當下的台灣與現在的中國，形同在普世人類價值的正反面向。世人應無法理解，何以自由體制下的台灣，會有傾附降服專制體制之心？昔日流亡殖民體制的反共教育佈下天羅地網，竟只是為黨國權力壟斷之用？真是諷刺。

標榜人民的共和國，已成新中華帝國。習近平近乎稱帝、左傾專制主義絕對化，枉費了經歷藍色革命中華民國的三十八年，經歷了紅色革命近七十年的中華人民共和國。真正的民主、自由未能在中國實現，應讓文明世界難以置信。

若說台灣也算是華人國家，一個自由、民主的台灣應該是對同為華人國家的中國有利、有意義的存在，也許，可以做為自由、民主的火種，啟示中國燃起自由、民主之火焰。從中國流亡在世界一些自由、民主國家的人們，應該這麼想，不會要台灣向中國出賣自由、民主的靈魂，造成生活在中華人民共和國的人民失去觀照的窗、憧憬之鏡。中華人民共和國併吞中華民國之心，是為了壓制中國人民的自由、民主之夢。

是中華人民共和國應該像舊蘇聯一樣解構，成為民主化的聯邦，而不是民主的台灣被併吞在專制的新中華帝國。台灣是中華帝國未曾實現過的自由人共同體、民主國家，這樣的共同體需要新的憲法的法制構造化。生活在台灣曾經經歷專制主義苦難的人們，應該保護這樣的文明價值，不是向走資化的中華人民共和國屈服，而是形成啟示。台灣要自信、自愛、自重。對於中國人，台灣是一座自由的燈塔。（作者李敏勇，詩人）

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