自由廣場》誰在「去蔣化」？

◎ 李明良

不滿「去蔣化」，當眾呼巴掌，身為國民黨副主席的郝龍斌不譴責也就罷了，還力挺表示，這是官逼民反，郝出此言，更引來眾怒！

是誰在去蔣化？不就是當年追隨老蔣因國共互鬥被逼退守台灣，而在台灣位居要津的藍營黨政高官嗎？這當然包括郝龍斌在內。兩蔣在世，這群國民黨高官矢守老蔣的「漢賊不兩立」及小蔣的「三不」兩岸政策，絲毫不敢越雷池一步，但兩蔣過世後，就個個變了樣，從堅決反共變爭相朝共，「去蔣化」跑得比誰都快！

凡走過必留下痕跡，郝龍斌令尊郝柏村，曾位居中華民國國防部長、行政院長，是當年追隨老蔣誓死要「反攻大陸」的要角，二○一四年受邀參加「盧溝橋事變」七十七週年紀念，行前接受中國央視專訪，當場高唱中國國歌「義勇軍進行曲」，這在兩蔣時代可是要槍斃的，今卻唱起主子生前死對頭的中國國歌，這不是在「去蔣化」嗎？

而郝龍斌呢？當年國共互鬥，老蔣領導的中國國民黨恨透了中國共產黨，堅持「漢賊不兩立」，老蔣過世後，兒子蔣經國繼承老爸遺志，對中國採取「不接觸、不談判、不妥協」的兩岸政策，而郝龍斌卻在卸下台北市長職務後，以副主席身分率領國民黨團高達四十多人，浩浩蕩蕩赴中國廈門參加「海峽論壇」，並會見中國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一，完全無視兩蔣遺志，郝龍斌不也是在執行「去蔣化」？

還有，曾是中華民國副總統的連戰，跑到中國參加閱兵大典，看著可能攻打台灣的軍事武器在他面前通過；退將吳斯懷等赴中聆聽中國國家主席習近平訓話；與中國將領舉行論壇，還喊出國軍、共軍都是中國軍。

看看藍營這些黨政高層人士行徑，在兩蔣過世後，什麼「漢賊不兩立、三不」都拜拜了，到底是誰在「去蔣化」？

（作者為民營企業退職勞工）

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