鏗鏘集》不要低頭浪費生命

冷戰初期的美國國務卿杜勒斯，對當紅專欄作家皮爾遜（Drew Pearson）好打高空，常批評中國政策，頗為不滿，曾對蔣介石的外交部長葉公超抱怨：這些報導如果正確，他已經知道，不必浪費時間去看；如果是錯誤，看了徒然生氣，反而不妙； 因此，他從不看這些文章。

如果杜勒斯生在現代，他鐵定不會當低頭族，浪費生命去看雜碎、造假、謊言多於真實的「社媒」、網媒。這並非否定新興媒體對資訊流通的功能，只是這類媒體缺少應有的專業倫理：誠實與正直。

在威權統治下，新聞工作者努力爭取自由，希望建立專業；現新聞自由到手，傳媒卻更遠離專業。專業有賴個人良知，財務獨立，尋求真實，嚴格核實，杜絕被利用製造假新聞。

但網媒、社媒時代，玩家大半是單幹戶，只知隨興製造，隨耳所聞，快速「分享」，並沒有核實的機制與能力；低頭族成群結黨，終日窮忙「瘋傳」，被大量垃圾資訊搞得憤怒與焦慮不堪，生命不斷空轉。

以前的傳統媒體是國民黨的特種營業，肩負「洗腦」的任務；民主化之後，國民黨的傳統媒體不能再壟斷資訊和輿論，有的易主，搖身一變成為中國對台灣的洗腦工具。

在台灣新聞自由被壓制時代，心存不滿者可以「寫外稿」給自由的香港刊物，追尋自由與專業，如今港台易勢，但台灣反共報紙有人易幟，自甘淪為中國的統戰工具，台灣媒體記者也出現被政客「包養」的醜聞，烙下台灣民主最可恥的印記！

在三流政客荒唐到侮蔑台灣為強盜，尊敬中國為警察之際，台灣人民面對來自中國五毛黨、中國喉舌、中國包養媒體假新聞的襲擊，杜勒斯的哲學還頗值得借鏡。（作者王景弘，資深新聞工作者）

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