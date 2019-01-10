自由廣場》「鳳山軍校」與軍閥

◎ 雲程

有讀者投書〈陸官黨軍 自動降格為叛亂軍閥〉一文，闡述戰後蔣介石元帥（非中華民國政府）受盟軍委託，對台灣實施受降統治（盟軍佔領）。作者進一步確立：「只要台灣自願成為內戰的主體，自我宣示為黨軍，就會自動降格為中國境內的一支叛亂軍閥。如何介入他國內戰，就會變成援台盟軍在國際法上難題」的法理。短短數語，可謂踩到「一個中國」的關鍵痛腳。

從1949年美國外交電文（FRUS）可知：中華民國於1949年4月潰散，加上李宗仁總統赴美，在1949年底早已不復存在。憑藉軍事佔領與現成部隊與眷屬，蔣軍搭乘美艦來台。1950年三月一日，蔣介石回收並親自行使軍事佔領總督權力（復行視事）。剩下就是重整潰散的軍隊與當局。這段蔣軍受託佔領台灣、中華民國政府潰散滅亡、透過「共同防禦條約」在台灣新生，就是「鳳山軍校」不敢正視的歷史。

說它是鳳山軍校，可一點都不冤枉。所謂黃埔軍校本部遷建的成都軍校，1949年成員全數投共，國民革命血脈早已斷絕。而鳳山這地方，戰前是日本軍事重鎮。戰後，美國決定訓練台灣新軍，重建台灣軍事力量，蔣承美之命，派維吉尼亞軍校出身的孫立人，建立：台灣防衛司令部＝陸軍總部＝陸軍訓練部＝陸軍官校。功勞不能由蔣介石獨享。之後，在美軍、台軍、新蔣軍三位一體下，這支軍隊逐漸國家化。現在，校方反要把自己變軍閥？

1954年防禦條約內容折衝與簽署過程中，一再觸及「台灣領土地位未定」的事實。但蔣介石當局因這條約，被承認為「中國合法政府」，否則美國如何與「地區政府」簽署同盟條約？只是，「中國合法政府」在1979年轉回為「事實政權」；但台灣地位未定，卻一直延續至今—台灣當局雖不擁有改變「領土地位未定」的權力，但美日安保可以堂堂捍衛北京侵略。

對北京而言，叛亂團體成員是沒資格領退休金的。鳳山軍校子弟可要具體想一下「為何而戰」的關鍵了。想「黨旗飛舞」也可以，但不要和退休金過不去。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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