自由共和國》劉振乾／台灣與阿根廷改革之比較

阿根廷總統馬克力（法新社檔案照）

劉振乾／退休工程師

比起二○一八年初，阿根廷披索對美元已貶值五十％，通膨率為一年五十％。二○一八年十二月，愛迪達關閉在阿根廷的協力工廠，因為原料進口價格上漲，無法經營。

二○一五年十二月剛上任時的七成支持率已降到三成。而馬克力（Macri）總統仍想在二○一九年十月的大選競選連任。左派的前任總統菲爾南迪斯（六十五歲）雖然因貪汙被起訴，但是其支持率卻與馬克力總統不相上下。這種狀況，與台灣有異曲同工之妙。

其實二○一八年的阿根廷披索大貶值，源自由多年來一黨執政（從一九八○年代的正義黨〔通稱「培隆黨」〕）的菲爾南迪斯與她丈夫基爾吉納爾總統的撒錢政策，為了討好基層勞工，多年來一直採取補貼電費、瓦斯費、汽油等措施。以致國庫空虛，財政無法平衡。

二○一五年十月馬克力以五十一．三四％得票率險勝，當年十二月十四日就實施改革，撤廢或縮小各類穀物出口稅，這跟蔡政權拖了一年多才著手改革，有天壤之別。由於阿根廷地大物博，是有名的農產品出口國，「培隆黨」為了找「補助金」財源，遂在穀物抽出口稅，馬克力總統將小麥出口稅由二十三％降到六％，就是改革之一例。

但是鑒於基盤不穩，對於勞工可能大為反彈之補助金縮水以及全民有關的年金改革等都暫緩，等到二○一七年十月國會上下兩院選舉，執政黨Cambiemos大勝，在下院獲得一百零七席（過半數為一百二十九席），比選前多出二十一席。

因此打鐵趁熱，當年十二月十日國會議員就任，十二月十九日就在國會通過年金改革案，這與蔡政權的拖拖拉拉又是一個明顯的對照（國會沒有過半數還能取得如此成就，與立法院民進黨過半數相比，也是讓人浩歎）。

但是過慣「受補貼政策」的民眾，對於緊縮政策頗有怨言。而菲爾南迪斯前總統則火上加油，宣稱：「馬克力二○一八年從IMF（國際貨幣基金）接受融資，為了還債，把國民資產賣給國外。」

馬克力是政治素人，二○○五年開始擔任國會議員，從二○○七年到二○一五年擔任首都市長。如果馬克力政權能堅持財政重建路線，同時透過產業振興政策將經濟持續成長的話，阿根廷就能擺脫過去約四十年的噩夢，但是二○一九年十月的大選馬克力如果失利，則又可能「打回原形」，這種情況正象徵被民粹主義扭曲的經濟，要恢復到健全狀態有多困難。

阿根廷是一面鏡子，台灣可以借鏡。而國人應該思考如果讓國民黨在二○二○年班師回朝，台灣將面臨什麼樣的局面？台灣主權會不會因此喪失？

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