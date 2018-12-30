自由廣場》好一個不倒翁

◎ 張昭仁

高雄韓市長上任，交管五天，就職典禮花費三百多萬，除草復草費用再加三百萬，堪稱超級豪華，浪費國家資源，韓市長的言與行，其實並不令人吃驚，說穿了也只是江湖人的「黑龍繞桌」，說一套做一套的江湖術士。

與韓導相比，更令人震驚的可能是葉俊榮核准管中閔校長案，葉部長在傳聞行政院內閣總辭前夕，突然核准管案，可能跌破所有人的眼鏡，從核可的時間點到核准的火速，都充滿著政治，記者會先痛罵遴選會四十分鐘，然後火速核准，完全自我矛盾，卻又宣稱依憑律法的良心，一方面說毫不戀棧職位，卻事前向藍委交心，事後要宴請綠委安撫，面面俱到，一點都不像有離職的準備，葉俊榮做的事，令人眼花撩亂，不知所為何事？其實很簡單，為官之道就是執行溫暖長官的心，事前辦好長官交辦之事，是不是有人曾說管案最好認賠殺出。或是有人傳聞接掌閣揆，他們是否有明示暗示管案的處理方法，葉俊榮只是將管爺當成踏腳石，踏向未來長官手下部長之位而已，深得為官之道，一點都不難理解。

葉俊榮真的是俊榮啊！從阿扁時代當政務委員，到小英時代的內政部長、教育部長，到未來的可能職位，不論朝代變換，不論什麼專業職位，都吃得很開，堪比中國歷史上的不倒翁馮道了！

韓導的江湖術士哪有俊榮的手段細緻精密，連霸氣管爺都只是他腳下的一塊踏腳石！

只是韓導與俊榮都錯估了人民的智慧，台灣社會任由你們橫行嗎？民進黨真的輸了嗎？將眼光放諸世界，小英政府完成年改，執政黨付出的代價只是失去幾席縣市首長，相對於長期受人民信賴的尼加拉瓜桑定政府年改造成數十名人民死亡，抗議衝突下，最後只得撤回，台灣年改是世界上少見的成功案例，未來會被引為成功案例討論。

情緒發洩之後，理智總會抬頭，民主的好處就是社會集體智慧的呈現，人民終究會理解，怎樣才是台灣社會該走的路！風雨過後就是晴天，就將小丑跳樑當成風雨中的即景，苦中作樂，等待雨過天青吧！

（作者為美國台僑，加州會計師）

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