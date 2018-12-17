鏗鏘集》三十年與四十年

沒有人能否認陳唐山是「老台獨」，那是國民黨認證（列入黑名單），旅美台灣人認證（為台灣獨立奔走），美國政府及國會認證（代表台獨聯盟在國會作證），因此，當他對美國媒體說「維持現狀是要衛護我們的國家。如果說獨立，便過頭了」，新台獨會不會問「怎麼啦？」

新台獨自由心證，認為蔡英文的「維持現狀」是地方選舉敗因，但華盛頓郵報專欄作家訪問台灣，說他到處走，「幾乎人人都主張維持現狀」，曾任外交部長的陳唐山也一樣。

當然，如果不必付出代價，丟掉被強加的國號有正當性，也合於事實，但如以為只要改國號便可獲國際承認，那是錯誤的假定；台灣獨立現狀未獲正式承認為國家，問題在政治，而非名稱。

美國有三十年之久，不承認在中國建立新政權的中華人民共和國，卻繼續承認「中華民國」流亡政府，而不承認它領土及於中國；「國號」並不是決定其承認的因素。

但「現狀」的持續，可以成為考慮承認的重要因素。美國放棄「中華民國」轉與中華人民共和國建交時，卡特政府預期少則三、五年，多則七、八年，國民黨就會投降，「台灣問題」便告解決。

現在四十年過去，「中華民國流亡政府」被轉化成有代表性、正當性的憲政政府，已有二十年時間，美國應承認台灣國家現狀的聲音逐漸響起。

現狀未獲承認，責任不在台灣，而在美國與國際社會的屈從中國。但現狀的長期維持，和中國不遵行國際規則的霸權野心，正是美國重新檢視適時承認台灣國家現狀的時候到了！

四十年不正式承認一個維持事實獨立、法理上也不屬任何他國的「政治實體」，那才是太超過！（作者王景弘，資深新聞工作者）

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