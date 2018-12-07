自由廣場》瑜燕得道 派系黑金升天

◎ 秦靖

二○○八年馬英九趁扁政府陷入貪腐泥淖時，競選總統這句名廣告詞「正直和善良都回來了」，讓他有效區隔陳水扁，贏得總統大位。

二○一八年韓國瑜、盧秀燕分別用「人進來、發大財」與「反空污」的空洞口號，政治零分、經濟一百分的話術讓他們主打「高雄又老又窮」、「台中空污嚴重」的議題矇騙了選民，分別贏得高雄市長、台中市長的寶座。

但國民黨終究是國民黨，這些人用以前他們習慣的作法和思維重新活躍台灣政壇。

盧秀燕當選台中市長後，選後第一時間拜會並感謝紅派張清照、黑派顏莉敏時，更稱許這兩人是未來的正、副議長。盧秀燕拜訪顏清標家族時更說著，我很放心不會被顏莉敏罵到，因為我們都會配合。

台中市的派系跟黑金都回來了，盧秀燕這位台中市長只不過是派系的傀儡，還欣喜不會被罵。

同樣地，韓國瑜當選高雄市長後，「九二共識」成了許多民眾熱搜的辭彙；原訂出任原民會主委的前市議員林國權竟然被控以「假戀愛、真詐財」方式吸金詐騙；而韓國瑜口中熱情、操守的正副議長人選竟然是許崑源和陸淑美議員。高雄網友瞬間熱搜兩位資深議員達最高峰，也才驚覺這兩人似乎分別與黑道、弊案有著難以割捨的關係。

高雄市的派系跟黑金都回來了，九二共識下的中國遊客還沒進來，疫情豬肉虎視眈眈而來；高雄市民還沒發大財，這些在民進黨主政二十年下的國民黨議員或派系要角卻像餓狼撲羊地等著分贓、瓜分資源。

用網路聲量包裝的國民黨終究是國民黨，內餡真的有料嗎？韓國瑜從來就不是一個素人，他的歡樂直銷話術真能催眠高雄市民四年嗎？盧秀燕打著「反空污」旗幟當選台中市長後，中電不北送，反深澳電廠、反核四的侯友宜如何讓新北市不缺電？地方派系力挺下的盧秀燕願意當個派系的傀儡嗎？台中市民、高雄市民恐怕將為自己的民主選擇付出慘痛的代價。

（作者為教育工作者）

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