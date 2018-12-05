自由廣場》潛藏在選舉中的訊息戰爭

美國、法國、烏克蘭、卡達、台灣…

◎ 王聖輝

選舉公投結束，幾家歡樂幾家愁，支持者有些歡欣鼓舞、有些落淚失望，然而塵埃落定後，台灣還能是那個民主的台灣嗎？東奧正名公投同意票未達過關門檻，國台辦發言人直言：「搞台獨注定失敗。」因而就有學者提醒，應注意中國正在利用台灣矛盾借力使力。特別是某些公投議題乃至特定候選人的網路聲量瞬間暴漲，ＰＴＴ推文來自世界各地，很難不讓人懷疑沒有假帳號機器人或境外網友加持。

二十一世紀最新穎、最有「穿透力」的武器就是假訊息。近幾年美國、法國總統選舉都曾出現大規模針對特定候選人不利的假訊息，不少證據顯示，這些資訊背後有國家機器的計劃性操作。回顧烏克蘭的前車之鑑，俄羅斯併吞克里米亞不費一顆子彈，就是靠假電視新聞煽動民眾。而去年波斯灣阿拉伯國家與卡達斷交後，雙方持續進行網路訊息戰，駭客入侵政府網站釋放假訊息，再藉由社交媒體快速傳播，造成人心混亂。烏克蘭傳播學者說：「（俄羅斯）假訊息透過電視新聞，靠大規模空戰，成功撕裂我們國家，傳播的不是事實、不是報導，而是政治宣傳。」

憑藉著隸屬解放軍的駭客網軍，讓中國得以仿製俄羅斯模式，有組織、有步驟地散布假訊息，不論是無中生有的太平島租借美軍訊息、層峰出訪時福建外海的軍演活動，甚至到大阪事件導致外交官輕生過世，都可合理推斷為中國訊息戰的一波波攻勢。

在民主社會，每個人都可以發出自己的聲音，每一種意見，都可以提出來彼此激盪，但是當社會因為意識形態而嚴重分化，人們將會尋找偏差但符合自己安全感的錯誤資訊，這時被計劃性操作的假訊息就有機會趁隙而入，使社會穩定與國家安全雙雙陷入危機；古有明訓「謠言止於智者」，提高警覺建立敏銳的資訊識讀能力，保持獨立思考有意識的杜絕假訊息，才能避免遭有心對象操弄，影響視聽落入陷阱中。

（作者為傳播學院博士生，台南市民）

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