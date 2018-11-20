自由廣場》曲棍球的故事

談小段與余文

◎ 王伯仁

民進黨不分區立委段宜康是該黨少見的「揭弊高手」，揭弊常環環相扣，擲地有聲，但為了四年前，於彰化縣長選舉中，揭發中華民國曲棍球協會一樁五四○多萬的貪瀆弊案，因為太有把握（他自況太相信地檢署和廉政署了），所以才有公然「把曲棍球吞下去」的打賭。不料，遇到「以和為貴」的檢察官，該弊案硬是「會轉彎」，侵占公款和偽造文書的人，變成協會秘書長和總教練，檢舉人段宜康原是檢肅貪瀆正義人士，卻反成妨害名譽被判賠償一百萬元。有些國民黨人得了便宜還賣乖，反而天天用「曲棍球」塞段宜康揭弊之嘴（侯友宜以「他曲棍球吞了嗎？」虛應段宜康的質疑就是一例）。這是什麼司法，和什麼世道？

四年前，彰化縣長選戰正酣，段宜康南下為魏明谷助選，質疑時任曲棍球協會理事長的對手，即國民黨候選人林滄敏立委，於協會中有五百多萬的教育部訓練補助款去處不明，他指名理事長林滄敏要對此弊案負責，還說如果他講的話不真，他願意把拿在手中的曲棍球「吞下去」。

案經彰化地檢署偵辦，協會的確有出現侵占貪瀆五百多萬元之弊案，但責任卻由協會「秘書長」李淑惠和「總教練」張文耀，一肩擔起，並由李淑惠繳回不法所得五百多萬，地檢署也就以「犯行不重」和「坦承罪行」，而各罰十五萬及五萬元，均給予「緩起訴」，連法院出庭都不必。

案子既然有「余文」頂下，林滄敏當然以「查無事證」而不起訴，遂告段宜康「誹謗」和「意圖使人不當選」，刑事並未起訴，另民事求償，初審判段賠卅萬元，二審「加重」為一百萬元，並在今年七月定讞。

自從林滄敏躲過官司，國民黨人遇段之揭弊，百分之百用「先吞曲棍球」再說吧，段宜康啞巴吃黃連，應悔及當年年輕氣盛，沒有考量到「余文」前例，尤其司法這一塊，千變萬化，起不起訴或緩起訴，有罪和無罪常是檢察官、法官自由心證一線之隔。明明是數十次偽造文書、侵占五百多萬鉅款貨真價實的弊案，居然可以「緩起訴」？藏鏡人推得一乾二淨，小段雖是立法院重砲手，但百密還是有一疏吧？

然而，這顆曲棍球當然不能吞，吞了變冤死鬼，國民黨人部分現在檯面上選六都市長的，天天用這顆球當護身符，得了便宜還賣乖，天道寧論？

（作者為資深記者，台中市民）