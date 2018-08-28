鏗鏘集》國家之夢、文化之愛

◎李敏勇

台灣人印象猶深的二○一八世界杯足球賽，法國隊得到冠軍，但亞軍的克羅埃西亞卻像贏得了世界。心懷大夢的小國克羅埃西亞，只有四百二十萬人口，但看到他們的球隊馳騁在足球場，從實力排名廿，卻一路踢進冠亞軍決賽，因為他們有夢。冰島以一個三十多萬人民的冷冽北方之國，踢進世足十六強也是一個例子。

經歷多重糾葛歷史，民族的苦難不斷的克羅埃西亞，二戰後加入南斯拉夫聯邦人民共和國，一九九一年才脫聯獨立，其間經歷四年戰爭，已逐漸發展成受人民愛戴的福祉國家。這些年來，台灣人前往旅遊的人很多，其人文、自然風景每年已吸引超過一千五百萬觀光人數，幾近人口四倍。

對照世界杯足球賽克羅埃西亞球隊的運動光彩，二○一七年起的三月二十一日聯合國世界詩歌日，全國二百五十多家咖啡館舉辦「詩歌換咖啡」活動，每人只要帶一首詩，一段歌詞或抒情話語都能免費享用咖啡，不是相當浪漫的情景嗎？

已連續幾年的這個活動，不只克羅埃西亞還包括世界其他三十多個國家和地區。據說聯合國教科文組織制訂的世界詩歌日，詩歌換咖啡活動每年讓人們寫下十萬首詩。

這個節日和世界書香日（每年四月二十三日 ）相互輝映。這一天是莎士比亞和塞萬提斯逝世之日，在西班牙的城市，男人送妻子或愛人一朵紅玫瑰，女人則回贈一本書。

生活在台灣的人們不夠浪漫，太務實大多只滿足於物質生活。看克羅埃西亞經歷民族苦難，終於又獨立為主權國家。看他們足球隊在世足賽的榮光，看他們在世界詩歌日的「詩歌換咖啡」。要想想他們的文化情懷，他們的浪漫心，他們的夢。

沒有夢的台灣人？在民主化以後仍然不能真正追尋國家之夢。民主化只是權力的爭奪？只是政治權位的爭取？咖啡館滿市街，咖啡產業的市場也有規模，卻彷彿只是口感的風尚。

當四百二十萬人口的克羅埃西亞人民之心，在實現國家之夢後，在詩歌與足球展現文化的高度。有二千四百萬人口的台灣，仍然沉湎在有國家沒國家的迷惘島嶼，只滿足於生活在殘餘、虛構、流亡的中國國家幻境？台灣沒有國家之夢、文化之愛這種東西嗎？有體無魂地擺盪在太平洋西南海域。

（作者李敏勇，詩人）