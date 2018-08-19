自由廣場》換姚失智 豬羊變色

◎ 陳文卿

台北市長選戰，姚文智民調落後，但是距投票僅百日，若說此時換將能翻轉選情，就好比是投下一顆像是原子彈的爆發威力，立時天搖地動、豬羊變色。

可是誰是這顆原子彈？賴清德院長有一搏的實力，雖是實情，但是時機已過。賴清德、陳菊都是強將，但兩人現分居行政院長、總統府秘書長要津，要目前身負全國政務推動要責的行政院長去打選戰，豈不是拿國政當兒戲？

當蘇貞昌毅然跳下去選新北市長時，就應該考慮讓也同樣當過行政院長的謝長廷或游錫堃來選台北市，讓黨內天王在雙北形成犄角相依之勢，或許可演出漂亮的雙城記。

而今既已提名姚文智參選，全黨只有全力輔選一途，換將一事，則連念頭都不應該有。因為九合一選舉的勝負不僅在縣市長席位上，現市議員、村里長，以及跨縣市間都有互相牽制的效果。一場戰役的輸贏影響仍屬有限，怕的是輸掉整場戰爭。

對於自己提名確定的市長候選人，黨本身的支持度卻仍游移不定，豈能奢望一般選民支持，更連帶影響議員及里長等其他部分的選情。

換將結果不一定會贏，但對逆境中奮戰不懈的姚文智卻是殘酷的懲罰，未來誰還願意在艱困選區跳下去參選？國民黨總統大選演出「換柱」的鬧劇，結果一敗塗地，甚至餘波盪漾遺禍綿延，此前車之鑑，藍綠各政黨皆應深記。

（作者從事服務業）