社論》台海風險如何拆解？

美中貿易戰，不只是貿易戰，而是兩國長期戰略衝突的序幕。新的局面開始了，縱橫商場的川普還會買舊帳嗎？（美聯社檔案照）

蔡英文總統將於明天出訪友邦巴拉圭、貝里斯，中國解放軍則於昨日起在黃海實施軍演。這項軍演，明顯針對蔡總統出訪過境美國，乃至諸多台美關係升級之舉。而際此北戴河會議期間，習近平最足以反制不滿政治對手的招數，當然也非對台強硬莫屬。

所謂的過境外交，即使藍綠政黨輪替，都是不變的模式。過境，主要是過境美國，透過這樣的方式，凸顯台美非官方關係中的實質關係。為此，近年來中國收買我國的邦交國，似乎也帶有切斷過境外交的意圖。過境美國，主要是出訪中南美洲、非洲的友邦，這在政治上與地理上都是合理的安排。然而，如果中國真的挖光台灣在這些地區的邦交國，那麼，台灣元首出訪過境美國的實際需求，將使北京向華府抗議更加振振有辭。此所以，努力維繫這些地區的邦交關係，對我國具有重大的戰略意義。

兩年多來，小英政府維持現狀，拒絕屈服於一中，於是，馬政府時期北京的外交休兵，立刻轉向為「撒幣外交」。聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索等，紛紛「排我納匪」，換取巨額的中國金援，而究其實際，這是北京的「債務陷阱外交」。北京的遍地烽火，固然是台灣的挫敗，但也引起了美國的警戒，因為中國不只是挖到美國的後院，而且正在鋪陳一個不利美國利益的國際政經生態。這一點，也許比習近平取消任期制更足以提醒川普，以新的戰略思維面對中國霸權崛起，貿易戰從當初的全面出擊，逐漸縮小打擊面到瞄準中國，說明這場貿易戰不是純經濟考量而已。

從這個角度來看，美國參眾兩院通過的「台灣旅行法」，頗有弦外之音。以往，台灣高層官員尤其是元首，可以過境美國前往邦交國，象徵著台美關係的緊密。如今，眼見中國不亦樂乎地執行「撒幣外交」，台灣過境美國可抵達的邦交國逐漸減少，為了支撐台灣維持主權獨立現狀，國會通過「台灣旅行法」，鼓勵兩國高層官員互訪，也就成了最能夠操之在我的反制。果真如此，中國費盡心思清理台灣的邦交國，卻讓台美的官方互動節節上升，真不知道這要解釋成習近平對台政策的成功或失敗？這會在中國內部尤其是權力高層博得掌聲還是招致質疑？

中美建交以來，北京總是以自己的一中原則，要求美國承認台灣屬於中國，所謂的中美三個公報，簡直被北京當成緊箍咒來用。北京實應面對國際政治的現實，因為中美三個公報的外交交易，標的是「聯中制蘇」。中國願意與美國合作制蘇，所以美國大力支持中國經濟改革，造就中國的快速成長，並進入國際經貿體系；而且，蘇聯的共黨政權也就此終結了。而當年的外交交易，台灣被美國當作一張「牌」而不是「交易品」，現在事過境遷甚至連「聯蘇制中」都出諸季辛吉之口了，北京何能奢求美國兌現「台灣買賣」？川普的國家安全戰略報告，已將中國界定為戰略競爭對手；美中貿易戰，不只是貿易戰，而是兩國長期戰略衝突的序幕。新的局面開始了，縱橫商場的川普還會買舊帳嗎？

最近，一名澳洲學者提出看法，東亞發生大規模戰爭的風險，比起其他區域都還要大上許多，而美國協防台灣的能力正逐漸下滑，台灣就像是顆定時炸彈，隨時都有可能引爆戰爭。其實，仔細觀察川普對朝鮮半島危機的管理模式，不難發現他雖然不無即興決策的演出，但是權衡輕重利害的戰略思考胸有成竹，所以可以在金正恩也能接受有所得而非全盤皆輸的情況下，控制住一觸即發的東北亞風險。川普的生意經似乎是，我穩賺，對手不賠，因為過程中創造了更多的利潤。中國，台灣，若能從川金對手戲的案例，深刻體會川普的急轉直下式的直球對決，或許台海風險，也可能在各方都覺得得多於失、利大於弊的情況下，用一種更符合理性計算的互動方式來拆解。