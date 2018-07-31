鏗鏘集》恐怖情人，霸凌現象

◎李敏勇

社會新聞不斷出現恐怖情人殺害情人的消息。說是愛，說是要給愛的人幸福，但被愛的人不從，就殺害了之、手段兇狠。

中國對台灣，不也如此嗎？又來了，對全球航空公司要求矮化台灣，片面取消二○一九台中的東亞青運。惡意不停。

說什麼「兩岸一家親」，其實是兩岸兩國心，不同國家、不同制度、不一樣的社會。

說什麼「中國人不打中國人」，其實國共打得才厲害呢！中國國民黨殺害多少中國人、中國共產黨又殺害多少中國人？

中國盡是小圈子主義，不符合世界和平文明潮流的守舊、封建性意識。人類以「家」和「國」，在小和大的共同體形式中生活，但並不表示非自家人，非本國人即可敵視。這個世界，已經發展到一個國家不能任意侵略另一個國家的時代。

近代中國，從大清後期受西方列強的壓迫。中國強大起來，理應從歷史的屈辱感知到弱肉強食的不是，應該發展強而有禮、有理的國家，讓世界尊敬，而不是成為讓人感到可怕的霸權。

一個台灣詩人，經歷日本殖民統治的巫永福（一九一三～二○○八），在日治末期面對皇民化運動，寫了一首短詩〈愛〉，「父母不曾說過愛我／但我體會父母的愛／你常說愛我／但我的心已受騙變成石頭」，就像台灣人面對中國的感受，但從國民黨中國到共產黨中國都只想據佔台灣。

挾持中華民國的中國國民黨讓台灣人對中國從歡迎變成怨懟；壟控中華人民共和國的中國共產黨從前說要協助台灣人民對抗中國國民黨的壓迫，但現在成為中國國民黨援引的壓迫力量，這是為什麼？除了中華民國的憲法意理尚未確立、轉化為台灣的國家，仍與中國藕斷絲連，更因中華人民共和國視其為殘餘的中國之故。

台灣的民主化、自由化，改變了黨國化時代中華民國國家權屬包括中國的侵犯現象。從特殊兩國論到一邊一國，都應是進步的發展。中華人民共和國應該尊重這種改變，讓台灣形成主體，尋求與中國建立各種可能的新關係，而不是助中國國民黨為虐，霸凌台灣。台灣更應經由新憲新國之路，中止與中國相互包括又相互侵犯的國家意理。

中華人民共和國對台灣的不斷威脅，是一種霸凌現象，正與恐怖情人事況相形相似。台灣人民也應從這種不斷出現的社會新聞有所省思，對恐怖情人的屈服，對霸凌現象的屈服，只會帶來災禍。中國啊，請不要和挾持中華民國的中國國民黨一個樣子，讓台灣也看看不一樣的中國！一個對獨立自主的台灣有期待的中國。（作者李敏勇，詩人）