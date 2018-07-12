自由廣場》鐵漢與黑道「偶遇」有感

◎ 許其倫

侯友宜以「警界鐵漢」形象角逐新北市長寶座，日前卻傳出為黑道站台風波。他本月五日前往台東，為台東市長張國洲站台背書，兩人熱絡互動，手牽手合影表示力挺。之後侯友宜接受媒體採訪，被告知張國洲黑道背景，侯隨即翻臉不認人，指稱與對方僅是「偶遇」，強調首次見面，以撇清「為黑道背書」。

但檢視侯辦四日發布給媒體通知，為張國洲站台是排定行程，何來「偶遇」之說？牽強說法不攻自破，讓人感慨的是侯友宜面對外界疑惑，當下處理方式竟是推託、說謊，面不改色。

究竟張國洲為何讓侯大探長如此急於撇清關係？張現任台東市長，三十年前曾在掃黑行動「一清專案」中遭逮入獄，去年傳出因補助問題當眾毆打議員助理，動員黑道勢力圍堵被害人，今年六月台東警方破獲暴力組織，其中成員與張國洲後援會高度重疊。張國洲尋求市長連任，由昔日警界「鐵漢」侯友宜為其背書，聲勢果然浩大。

回顧二○一○年時任警大校長的侯友宜曾說「接觸黑道須保持距離」，但觀其接連為周勝考、張國洲等爭議性人物站台，白狼張安樂與統促黨也對侯讚不絕口，可見侯的確有其人格特殊之處。

選舉站台如同為該候選人背書，也需為自己的推薦負責任，但一邊為黑道助陣，一邊說不認識，透支個人誠信額度，這樣的交易值得嗎？

（作者為高中教師，台北市民）