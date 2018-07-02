自由廣場》強力磁鐵與吳敦義

◎ 蔡蕥鍹

國民黨的醬缸文化，其實在新竹縣長初選提名制度，就能一覽無遺。

今年二月三日吳敦義說，新竹縣透過全民調初選最公平公開，不會有黑箱作業。四月三日還表示：「沒有徵召，沒有口袋人選」。但竹科大老、民國黨創黨黨員宣明智五月十七日拜會吳後，隔天吳就脫口說出：「新竹縣沒有全民調」。五月三十日中常會舉辦臨時動議，決議撤銷全民調，推翻先前的共識，馬英九、洪秀柱都改變不了吳敦義蠻幹的決心。而民調最高的立委林為洲淚訴自己「被做掉」，宣佈要終結喬文化，依程序走並自辦民調。儘管日前民調結果出爐，林為洲總支持率大勝被徵召的新竹縣副縣長楊文科十六％，但國民黨態度堅決，宣稱一切也是「照制度走」！

作家柏楊曾以「醬缸文化」來形容中國文化，說明中國人的醜陋與劣根性。筆者以為，據此形容國民黨的不知反省、檢討與內鬥上，則淋漓盡致。因為「國民黨的醜陋，在於不知道自己醜陋」，鬥自己人比誰都凶狠，比誰都更不留情面！

換柱事件殷鑑不遠，遊戲規則依然朝令夕改，甚至新竹縣長提名人選還能由一位緋聞纏身，形容自己是「爛人」的竹科大老來左右？吳敦義不是省油的燈，如果宣明智背後的誘因不是「強力磁鐵」，吳怎願甘冒打臉自己之大不韙而「吾往之」？

（作者為文案專業人員，新竹縣民）