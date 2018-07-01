自由廣場》老人醫院 照護之家

◎ 吳良民

行政院近日核定國內首間專責老人醫院興建計畫，成功大學附設醫院將興建「老人醫院」，此舉是因應高齡化社會的具體作法，值得國人肯定，不過，還有很多的基礎工程需要逐步規劃及實施。

內政部今年四月份公佈資料，台灣老年人口達總人口的十四％，正式進入「高齡社會」，老年人口在亞洲排名第三。國發會預估到二○二六年，台灣老年人口將突破二十％門檻，隨著國人平均壽命不斷延長，將邁向更高的年齡層，走向「超高齡化」社會，高齡化社會對處於三明治夾層的上班族來說，是帶來更大的背負照護的責任，在經濟緊縮環境下，社會出現越來越多的不婚族及頂客族，使得人口減少。隨著老年人疾病增加也造成國家醫療資源的負擔，這會直接影響整個國家的競爭力，是個非常嚴肅的課題，需要政府及全民一起面對及共同努力。

政府持續興建專責老人醫院，應鼓勵並協助民間成立具簡易醫療護理的照護之家，讓有需要醫療協助的高齡者入住，以彌補大型醫院的就醫不便。持續推動長照服務體系，設置鄉鎮市居家照護服務據點，逐一建構出整合性服務網絡（例如臨時看護、社區復康巴士或其他急難救助方案等）。調整本籍照服員合理報酬，提升留任率並取代外籍傭工。醫療輔具設備應再平民普及化，協助居家建立無障礙居住空間。評估並規劃即將可能退場的大學校地，考慮改為老人醫療院所、養生村。或開辦社區長春大學鼓勵終身學習，舉辦社交、義工、旅遊等活動，延緩銀髮族退化速度，維持身心靈活力，全面進行預防照顧，降低長照成本。

在當今人工智慧與科技生活的時代，將人工科技延伸至智慧醫療及照護上，使用通訊各類技術提供遠距照護或醫療，建構一個智慧醫療服務網，解決長照人力及資源不足等問題。

未來八年，台灣將正式進入超高齡社會，面對高齡社會型態，並不是老年人的事，而是你、我未來的事，政府帶頭做，雖見成效，但仍有許多問題仍待後續的解決方案，全民一起努力將可能的危機化為轉機，打造適合銀髮族的居住環境。

（作者為國立中正大學企管系博士生）