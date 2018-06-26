自由廣場》國民黨出奧步 污衊代位求償

◎ 陳信諭

近日，高雄地院針對八一氣爆審結。法院宣判後，國民黨前立委孫大千見獵心喜，竟將判決解釋為「代位求償」制導致三千多位災民已無法向市府求償的謠言，藉此進行政治鬥爭。

事實上，「代位求償」不是高市府的創舉，而是基進黨（當時的基進側翼）在氣爆發生後，便第一時間發表聲明，要求市府採用「代位求償」的途徑，讓受災民眾免除冗訴纏訟；而且，在國民黨抹黑「代位求償」制，堅持採用「國賠」之際，我更會同本黨幹部到議會陳情，要求市府務必採用「代位求償」。所幸市府當時能堅持立場，建立了「代位求償」的處理模式，足供未來各項公安事件賠償處理的參考！

「代位求償」是市府先主動賠償災民，先拿到重建家園和安定生活的經費，而災民將求償權利讓渡給市府，由市府跟肇禍元凶李長榮化工和其他公司進行訴訟；至於「國賠」，則是災民直接跟政府進行訴訟，像是九二一地震崩塌的北市東星大樓尋求國賠路徑重建，曠日廢時，讓災民心力交瘁，甚至訴訟期間許多居民已等不及入住重建完成的家園，先一步離開人世。因此，以效率而言，由政府主動賠償，再由政府對財團進行索賠訴訟，對災民才是最好與最體貼的方法，讓災民專注家園重建，恢復往昔生活。

中國國民黨自氣爆後一直堅持採用「國賠」路徑，進行災民權益的恢復補償；甚至在判決後，不惜以謠言的政治鬥爭步數，抹黑「代位求償」制，而不顧八一氣爆災民的最大利益與家園重建的效率，令人相當不齒。

再者，判決書提及向高市府請求權的時效爭議，是市府與榮化、華運等公司責任分擔問題，無關災民權益。至於四成的責任，主要是二十多年前的市府監工驗收不實導致。當時不正是國民黨人稱「白賊義」市長執政任內所發生的嗎？作為同一個地方政府，民進黨高雄市府應要負起檢查不力的責任而向市民道歉；但最應該出來磕頭謝罪、學習日本人切腹以示負責的，是罪魁禍首的當時市長、現任中國國民黨主席的「白」先生吧！

（作者為醫師，基進黨員）