自由共和國》李筱峰／從詹德坤到王炳忠

日本政府早年替詹德坤所立的銅像。（資料照，苗栗社大提供）

李筱峰／國立台北教育大學名譽教授

王炳忠(資料照)

台灣歷史上外來政權輪番更迭，每一個外來政權，都有一些作踐自己的本地人為他們效忠。他們雖處不同時代，但發揮的奴性則無二致。這些效忠外來政權的人，除了一多人是基於投機牟利的動機之外，有許多人則是受外來政權的奴化教育的影響。遠的不說，就舉日治時代到國民黨時代來看。

一九三五年（日本昭和七年）四月台灣中部地方發生大地震，有一位名叫詹德坤的公學校學生，被崩落的土角牆壓中身體受重傷。他被送到醫療所救治時，仍堅持不使用自己的台灣母語，他的理由是「日本人都是使用國語（日語），且學校也有教，因此無論如何的不自由，我還是要使用國語交流！」翌日凌晨詹德坤預感自己將不久於人世，於是告訴父親，想看看導師，又說「父親，我想唱︿君が代﹀（日本的國歌）！」於是詹德坤深呼吸了一下，便靜靜地哼唱起日本國歌，雖然聲音越唱越小，還是把整首歌唱完，而後去世。

以上這則所謂「愛國」故事，被日本殖民統治當局編入一九四二年四年級的「國語」課本。可憐的詹德坤自己當了奴才不自知，還自以為「愛國」，那是日本「皇民化」教育洗腦的結果。

從詹德坤讓我聯想到現在的王炳忠。王炳忠喜歡罵追求台灣獨立自主的人是「日本皇民」，其實，以他的人格特質（personality）來看，如果他出生在日本時代，他可能會和詹德坤一樣「愛國」，甘做忠誠的皇民，因為兩人的人格特質很像。

王炳忠是土生土長的台灣人，生於台南佳里，長於台北萬華。雖會講台語，但很少開口（羞於啟齒？），他勤學一口京片子，講話必然捲舌裝腔，以示尊貴。為了「愛國」，喜歡高唱「中華民國頌」，聲嘶力竭，顯然比詹德坤唱日本國歌帶勁多多；雖然荒腔走音，但表達「愛國」之心，與詹德坤異曲同工。

詹德坤是日本「皇民化」教育洗腦下的產物，王炳忠顯然也是中國國民黨「黨國教育」洗腦的結果。日本的「皇民化教育」與中國國民黨的「黨國教育」也是異曲同工，本質無異，都是以「國家主義」、「民族主義」、「集體主義」為基礎，沒有民主、自由、人權的內涵。

王炳忠被起訴後，反嗆說：「我身為中華兒女，不隨著台獨份子數典忘祖，做一個堂堂正正的中國人，何罪之有？」他經常用「數典忘祖」的帽子來汙衊台獨人士，他不知道我這個台獨教授，在「台灣文化史」的課上經常要學生找出自己至少五代的祖先（包括父系母系都要），做出「祖譜」（不是男性中心的「族譜」）。王炳忠是台南佳里人，佳里過去是平埔族西拉雅人蕭壠社所在地，他有無平埔族血統？他顯然不在乎，只在乎「中華民族」。

他建立一個所謂「抗獨史陣線」，說要批判我們台獨學者的「皇民史觀」。還特別點名要批判我。他竟然不知道我第一本台灣史的著作，是書寫抗日人物的傳—《台灣革命僧林秋梧》，林秋梧是我的舅公，我很榮幸我有抗日的家族傳統。

這個受中國國民黨「黨國教育」洗腦的青年，在愛「中華民國」之後，也接著愛起「中華人民共和國」，他認為兩者都一樣是中國。於此可見國民黨的民族主義教育對中國的貢獻。

不過，王炳忠與詹德坤有相異之處，詹德坤純粹是「愛國」，但王炳忠除了「愛國」之外，還「愛錢」—愛中國國台辦的錢。有了錢財和「中華民族主義」，他很直白地歌頌起專制中國的制度。他更無法理解：台灣主權獨立是在維護民主自由人權的價值。