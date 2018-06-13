社論》別讓台灣繼續被「養、套、殺」

兩岸經濟論壇，馬英九指出：二年來兩岸關係惡化，讓各行各業深受影響，台灣經濟要改善，必須恢復兩岸關係，民間應繼續交流，政府則應接受九二共識，迅速通過服貿協議，並進行貨貿協議協商，台灣才能加入區域經濟整合，助經濟成長。然而，如此馬英九路線，從二○一四到二○一六，簡直是雪崩式地崩盤。日前，國民黨台北市長參選人丁守中表示：兩岸同文同種，中國是最大市場、貿易順差來源，我們絕對不會搞敵對關係。但他又說：「老共在我們選舉裡面，從來不是正面的力量。」國民黨人的思考方式真的很分裂，台灣的民心向背很清楚，他們偏要迷信國共平台，如此這般，勝選的機會似乎只能寄望對手的失敗。

中國敵對台灣，國民黨人還是習慣把「老共」當作萬靈丹，產業、就業、就學、觀光，水果、茶葉、虱目魚，乃至二三五○萬人的未來前途，好像不靠「老共」就不行。馬英九的「終極統一」，吳敦義的「兩岸最終目標是統一」，郝龍斌的「兩岸一家人」，退將的「兩岸統一越快越好」。一言以蔽之，「老共」是正面的力量。這就非常弔詭了，在一個民主社會，凡是正面的事情，對選舉都會加分，因為它福國利民嘛！相反地，有些被宣傳是正面的事情，最後證明是選舉的票房毒藥，這就拆穿了宣傳是假的，而且選民並沒有受騙上當。馬英九執政八年，台灣經濟連結中國，馬上好、馬上漸漸好，似乎只要向中國一面倒，黃金雨就會普降寶島。

事實呢？事實擺在大家眼前，連結中國台灣窮！香蕉，鳳梨，今年出現市場異常現象，朝野本應深入探討原因，幫助農民解決燃眉之急，並策訂長治久安的輔導機制。但，國民黨人卻以膝關節反應，不問癥結所在，不分青紅皂白，就把原因歸罪於兩岸關係陷入僵局，因為小英政府拒絕九二共識，所以農民遭殃。其目的無非是，把廣大的農民誘引到小英政府的對立面，從而在今年的地方選舉謀取政治利益。那些人不敢深究的是，假使真的是因為兩岸僵局影響到水果市場，那也是中國先以統戰拉攏台灣農民，再以台灣農民施壓本土政權，如今本土政權不願就範，台灣農民便遭「養、套、殺」。「老共在我們選舉裡面，從來不是正面的力量」，豈止是選舉而已！

所謂的中國夢，唯一目的是中國強，絕對不包括台灣強。中國的一帶一路，搶購台灣邦交國，動機絕非分享中國經濟成長，讓其他國家利益均霑，而是將中國的經濟泡沫灑到更多國家去，以鋪陳自己取代美國霸權之路。現在，有識之士越來越擔心，中國這個有史以來最大的泡沫，將以什麼程度的破壞性走向破滅。更何況，中國的惡性崛起，已經導致民主陣營的反制，印太戰略的逐漸具體化，已經先期反映在美中貿易戰了。在這種情況下，台灣從戰略到經濟與中國保持距離，才是確保安全的最佳選擇。尤其是，AIT內湖新館落成所標誌的，美國對民主國家示範支持台灣的一連串作為的具體化，一如美國國務院發言人諾爾特所言：新館是個里程碑，展現美台夥伴關係的重要性。台灣人民更應該從中體認到，中國絕非台灣的「天朝」。

話說回來，國民黨人思考方式的分裂，小英政府也不要當笑話來看，還要從中體會維持獨立現狀的經濟基礎。台灣的主流社會，可以說是理想性與現實性兼具，再美好的理想都要以現實為基礎。後蔣經國時代以來的經驗說明，產業經濟就業所得越好，主流民意支持改革、維持獨立現狀的比例也越高；如果相反，就會有越來越多的人顧及現實而暫時犧牲理想。多年來，「老共」對台灣的將欲取之必先與之，多數台灣人民其實都心知肚明，但是在行動取捨上有些人還是會出之以現實考量。「老共」所圖謀的，無非是量變產生質變。本土政權要防微杜漸，唯有努力讓台灣走上一條活化經濟、連結全球之路，融入民主國家的自由市場而非「中國夢」的流沙。