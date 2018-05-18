自由廣場》藍領外勞移民隱憂

◎ 官文傑

賴清德院長為搶救少子化危機，於五月十五日宣布多項新移民政策，其中有關開放中階外籍技術人力一項，看了真叫人冷汗直冒！也就是開放來台工作六年以上的東南亞藍領外勞，只要雇主願意多付薪資再工作七年，即可取得永久居留資格，甚至可申請台灣身分證成為台灣人！

台灣現有外勞將近七十萬人，你們說只有十多萬人有資格申請，但當這項政策開始實施後，我敢保證不出幾年，這七十萬名外勞均可達到申請門檻！雖說有高額薪資限制，但「上有政策，下有對策」，就像勞動部在就服法五十二條修正案通過前，信誓旦旦地聲明不會開放藍領外勞移民，結果呢？新法實施才不過一年半就打臉執政黨！真不知當時主導修法的立法委員吳玉琴及林淑芬如何對台灣勞工自圓其說！

兩年多前，新加坡發生的外籍勞工種族暴動還歷歷在目！國發會為解決少子化困境，卻急著開放藍領外勞移民，對這種飢不擇食的決策，我們深感不以為然，到底由誰主導決策？是否徵詢過外勞事務專家？均應出面說明清楚，否則政策實施後產生的國安危機，將變成執政黨難以承受的負擔！

台灣現有七十多萬名外勞，全部散居於全台各地的工廠宿舍及雇主家中，目前之所以平安無事，是因為雇主及仲介公司須負管理之責；但當外勞取得永久居留資格後，其待遇勢必如一般台灣人一樣，自行在外居住自付食宿費用，為互相照應一定會群聚居住，萬一因為風俗、民情之不同和國人產生衝突，再來亡羊補牢則恐為時已晚了！

以新加坡為例，一般拿「普通工作許可證」的藍白領外勞，合約一期二年，當工作期滿四年後，可參加國家考試，考試內容除語言外，就是專業科目及該國的宗教、文化、風俗習慣及法律等等；考試通過者，可持續工作至五十歲，否則在合約十年到期即須離境。

搶救少子化危機，我想全體國人均有共識，但如此囫圇吞棗式的決策，恐為台灣帶來毀滅式的險境，所以在此懇請賴清德院長在決策實施前，應多方尋求專家學者意見，也請立委諸公，在審核法案時別忘了多為台灣勞工權益把關！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）