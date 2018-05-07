自由共和國》王昱鈞／玻璃箱外的學生們

頭戴黃帽、藍上衣的老伯抓著潘姓同學（白衣者）的後衣領，最後致其受傷。（記者吳柏軒攝）

王昱鈞／台大研究生協會會長與校務會議學生代表

民眾多日來在台大傅鐘前繫上黃絲帶表達支持管中閔，讓校園內頻添紛擾。（資料照，記者廖振輝攝）

在派出所外等待受傷的同學的筆錄時，我彷彿回到去年九月，剛上任研協會會長不久，在「中國新歌聲」事件中另幾位同學被校外人士打得頭破血流。我與幾個曾經一起在社運努力的學長姐，一邊錄影蒐證一邊注意校外人士不要繼續攻擊我們的學生。這次，同樣的憾事再次發生，不過已經不是在校外的人行道，而是活生生的發生在台大的代表標誌─椰林大道上。既然有人這麼喜歡說歷史，我們就來說說，這間校園六十多年前一批台大的學生師長被指成共產黨、台獨份子消失在學校裡，四十多年前一批台大的師生被指成「職業學生」、「共產黨同路人」消失在台大裡面。

至今二○一八年的初夏，一批師生再次被指成「政治學生」、「政治力介入校園」，想要再次趕他們出學校，而且這次依然使用暴力。身為一個前輩們多年爭取校園自主、言論自由與學生自治的努力下，而成為的學生自治組織代表，我很心痛地說我們所對抗的怪獸還未倒下。這次校長遴選會議，有一些人持續地想把它運作成藍綠對抗的戲碼，想把任何不支持管教授成為校長的人士打為「綠衛兵」，把整座校園的討論劃為挺管、反管的二元對立。我們都必須承認教育部這次對於台大校長遴選的介入十分粗糙且充滿爭議，更必須承認的是至今仍無法面對自己與社會的台大行政團隊與遴選委員會那保守傲慢的作為終於造成巨大的爭議。管教授造成的爭議，進而影響遴選結果，再而成為影響整個社會與大學自治內涵的巨大事件，真正將台灣公立學校行政結構多年以來的積習難改扯開，攤在陽光下與社會中供人檢視。趁此機會我們應該拋下管教授的個人爭議，回到校園自治與行政運作瑕疵，無論支不支持管教授成為台大校長，既然各個大學校長與校外人士都這麼關心大學自主，那我們是不是要來好好看看這些跟自主最有關係的校園權力分配？

第一，從管教授發生爭議以來，遴選會與台大行政單位一直想以教育部介入台大自主的口號，將責任丟還給教育部，只想讓教育部同意這個結果，對於各種爭議與問號棄之不顧，這也不是針對管教授，我想教育部跟台大的這種糾葛已經不是一天兩天的問題。為了使自己的行為正當化，不惜動用校務會議的會議秩序支持挺管派言論，遴選會發言人透過網路信件，同意這種粗劣的運作自己代表遴選會，不接受教育部的退回。

第二，學生在校園自治中的卑微地位，學生一直以來作為學校中比例最大的參與者，卻在攸關自身權利的會議場合無法發聲，遴選委員中只有一位代表，校務會議不到三分之一的代表人數，更不要說校方對於學生的各種提案常常河蟹這種事。第三，台大遴選爭議發生，各公立學校的校長跳出來捍衛「大學自主」，但這些校長們的自主發生了什麼？不理學生意見強迫合併院系、合併大學、學費提告…台大作為台灣大專院校的龍頭地位，難道要帶頭進行這種土霸王式的校園自主？

我們不該讓聲音只剩下挺管，並把那些一直以來對抗學校官僚、傲慢的行政運作、校內朋黨學閥的聲音通通打為反管勢力。雖然，很多人巴不得繼續這樣討論下去，才能隱藏那些多年來的矛盾。讓爭議走向二元對立的結果，學生再次成為犧牲者，再次失去學術討論的校園、失去言論自由、失去自身的人身安全保護，接下來還要承擔校務無法推進，經費刪減之後待遇變差、研究環境劣化的惡果。五月十二日代校長再次提議進行臨時校務會議，這個校務會議究竟是將大學自主成為共治的、學生可以參與的，解決目前爭議並能推進遴選與校務的會議，抑或再次成為保護校方與遴選委員的傲慢與眾多爭議，執意讓其為「用司法解決對教育部不滿」背書。什麼時候學生能真正成為學校的主人，不用被惡劣的對待傷害，能夠被保護真正的自由，大學自主能真正納入學生呢？各位「關心」大學自治的長輩們還不用氣急敗壞的大喊「學生退出校園」，我們可還沒有真正進入過。