自由廣場》陳菊最好慎重

◎ 李政哲

陳菊當然不能又是總統府秘書長、又是蘇貞昌新北市長競選總部主委。民進黨別扯那些甚麼國民黨廖了以、蕭萬長的先例，如果國民黨可以民進黨就可以，那我們選你幹嘛！

別忘了，二○一一年五月下旬，台灣媒體就曾廣泛報導民進黨團抨擊「台灣加油讚」寄生在總統府內，例如自由時報在五月二十四日報導「馬的十人小組 綠營要求吐出薪水」，文中提到，民進黨團書記長翁金珠痛批：「國家領導中心變成競選辦公室，真是不可思議」。涂醒哲也說，公器私用事件遭揭露後，「馬英九整個團隊都覺得無所謂，這才是最大的問題！」

今天，如果民進黨也把「國家領導中心變成競選辦公室」，民進黨團要不要先向全民道歉？如果再加上蘇貞昌曾在台北保安宮神明前說過不選第三次，結果這次還是違背誓言出來選，那民進黨政治人物之誠信，還真的是跟國民黨馬英九之流沒兩樣了！

別講那些甚麼黨需要、國家需要的屁話，唬弄死忠的民進黨支持者還可以，但對一般選民，政治人物有品沒品，是和有票沒票密切相關的！蘇貞昌若非要陳菊做主委不可，那陳秘書長至少先請假，等到選舉結束後再正式就任吧！這很難嗎？

（作者任職貿易業，新北市民）

恐陷過勞

◎ 何建毅

蔡英文總統此時要高雄市長陳菊轉任總統府秘事長的主要目的之一，是要陳菊為今年十一月舉行的地方選舉兼任選戰參謀總長和助選主將。對於非政務官的總統府秘書長可否涉及選舉的問題，民進黨依照國民黨執政時的總統府秘書長廖了以為例，以杜國民黨員悠悠之口。

今年後半年，民進黨最重要的工作莫過於地方選舉的選戰。由於陳菊在高雄市近十二年的亮麗政績與遠超過蔡總統及洪耀福的民進黨黨齡，她必能在即將來臨的地方選戰中，促進該黨的團結和戰鬥力。但若她甫上任總統府秘書長即又需馬上分身參與全國性的地方選戰，具有中風病歷的她恐陷於過勞；因此，筆者認為蔡總統應該先請陳菊取代洪耀福當民進黨秘書長，以便她可專司選戰，俟選戰過後才邀她進總統府專心當幕僚長職務較妥。

此建言或許已經太遲了，但我還是一吐為快。

（作者為高雄市左營區民）