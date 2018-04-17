自由廣場》洛陽牡丹「假」天下

◎ 愚工

四月十五日，中國《人民日報》一篇題為：「洛陽牡丹假天下，誰來止損？」的評論文章指出，河南洛陽的中國薰衣草莊園日前舉辦「牡丹藝術花海節」，有遊客參觀後稱，花六十元在園內看到的多是塑膠假花。此事曝光後，景區的解釋是，「宣傳措辭缺乏推敲、有偏差」，讓遊客誤解了。言下之意，「萬株牡丹」一不小心漏掉了「塑膠」二字，「藝術花海」也忘了寫清楚是塑膠藝術花海。景區管理單位決定調整門票價格，門票由六十元調整至四十五元、網路價四十元、學生價廿五元。

這個案例很有中國特色，就如招商引資時跟您說得天花亂墜，一旦您來了，發現不對勁，對方會辯稱，是您自己沒有仔細推敲，理解有偏差。這時您進退維谷，只能接受「被補償」了事。

二○一七年十月十五日，中國搜狐網一篇題為：「招商引資重在提供穩定預期，尊重契約遵循法治」的文章就指出，招商時甜言蜜語，信誓旦旦；招到後，虛與委蛇，虛情假意；待到時機成熟，翻臉不認人，甚至撕毀合同，如此三部曲讓人心驚，更讓人膽寒。

最近中國提出對台卅一項「惠台」措施後，廈門緊接著提出「惠台」六十條，北京、天津等地方政府亦紛紛提出各種「惠台」措施，這些「惠台」措施是不是塑料花，國人要拿出真金白銀投入前務必要「仔細推敲」，依中國現行的政經環境，這些「特事特辦」的「惠台」措施兌現的可能性有多少，可持續性有多久，別到時候等您已投入設備及房屋等固定資產，發覺被騙了，對方還譏諷「是您理解偏差」，甚至「翻臉不認人」，才不得不「被補償」了事。

（作者為台商）