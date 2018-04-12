自由廣場》炸墳vs.潑漆

◎ 李欣芬

獨派青年僅是對蔣介石的棺木潑漆而已，桃園地檢署竟依毀損、公然侮辱墳墓和妨害公務等罪嫌起訴他們(https://www.youtube.com/watch?v=RsWmpuuUOck)，多麼不公啊！其實蔣介石對待政敵的手段才狠毒呢！

汪精衛何許人？他是孫文遺囑的執筆者。

一九一○年，廿八歲的汪精衛在北京行刺清廷攝政王載灃，事敗被捕；辛亥革命爆發，汪被釋出獄，成為孫文的追隨者。

一九二五年孫文病逝，他和蔣介石爭奪國民黨領導權，因蔣握有黃埔嫡軍，汪只能鬱悶地屈居老二！

對日抗戰爆發後，汪判斷中國抗戰必然亡國，晚和不如早和，因此在一九三八年底和日本合作，在南京另立「國民政府」，和重慶的蔣介石互別苗頭。

汪精衛於一九四四年因骨髓腫前去日本就醫，死在名古屋，日本軍部將汪的遺體運回中國，妻子陳璧君將他葬在南京中山陵旁。

抗戰勝利後，汪精衛的墳墓卻被炸毀，執行任務的是曾任國民黨七十四軍中將軍長、後來投共的邱維達；據邱回憶，炸毀汪精衛墳墓是由蔣介石授意陸軍總司令何應欽負責。

獨派青年對蔣介石棺柩潑灑紅漆，訴求「徹底清除威權遺緒，停止以台灣資源供奉獨裁者」，對比蔣介石生前對政敵炸墳焚屍、挫骨揚灰，不知道這一課歷史對檢察官有沒有一點啟發的意義？

（作者為台灣教授協會會員）