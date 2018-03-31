自由廣場》以核養綠？ 核電延壽？

◎ 蔡雅瀅

曾在完成大修後卅五分鐘，發電箱避雷器爆炸的核二廠二號機，停機六八○天後，於爭議聲中再起動僅廿四．五小時，旋因中子偵測系統訊號動作急停，擁核團體則於次日提案「以核養綠」公投。

公投主文稱：「為避免非核家園政策所導致之空氣污染與生態浩劫，應廢除電業法第九十五條第一項；以終止非核家園政策，重啟核電機組，進而保障人民享有不缺電、不限電、不斷電與低廉電價的自由」，內容既未提及綠能發展，何不直稱「核電延壽」公投，而要披著「以核養綠」的羊皮？

依台電公布的電價成本，一○六年自編決算每度核電一．八六元，自發再生能源一．五七元；一○七年二月每度核電一．三二元，自發再生能源一．二七元，其中，自發風力發電一．○七元，較核電便宜。福島核災後，加速老舊核電廠除役、大力發展再生能源的德國，太陽能每度電均化成本最低約僅台幣一．三三元。美國第一能源公司，不敵天然氣與再生能源競爭，及老舊反應爐高昂的運作維護費用，計畫關閉三間核電廠。隨著設備老朽成本日增的核電，如何養隨著科技進步成本漸減的綠能？

一○三年底核一廠一號機停機、一○五年中核二廠二號機停機、一○六年中核一廠二號機停機，當反應爐陸續停機，再生能源卻蓬勃發展。一○三至一○六年，太陽能總裝置容量從四十三．七五萬瓩成長到一三四．五四萬瓩，發電量亦從五一一．七百萬度成長到一四九九．四百萬度。日前台電與中油簽合作意向書，聯手開發宜蘭地熱，台電董事長楊偉甫並表示：不排除在核二、核四進行調查跟開發。間接證實核電廠下方有岩漿庫的質疑，欲推動綠能，實應早日轉型核電廠。

動輒出狀況的核電廠，根本無法確保穩定供電。老舊核電廠運作維護成本高昂，勉強延役，不僅事故風險大增，亦無助電價低廉，況「合理電價」較「低廉電價」更有助節約能源，而節能才能根本解決能源需求與空污問題。

至於宣稱可避免空污與生態浩劫，不禁令人想起日本大飯電廠判決：「被告主張核電廠的運轉將減少二氧化碳的排出，但福島核電廠事故可謂我國有史以來最大的環境污染，以此作為核電廠該繼續運轉的理由，不但不恰當且也不足為據」。

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）