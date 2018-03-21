自由廣場》在杜塞道夫看深澳電廠爭議

◎ 黃世澤

台灣政府打算擴建深澳電廠，並且用超超臨界發電技術，提高發電效率，但千方百計想核四重啟的國民黨一力反對，認為有空氣污染問題。筆者成長的香港島，以及現在居住的德國杜塞道夫（Dusseldorf），都是燃煤發電的地區，也親歷三一一東日本大震災，因有可能受福島核電廠輻射影響，一度成為英國國民保健服務（NHS）關注對象。筆者可以選擇的話，寧要超超臨界發電，也不要核電。

先論筆者成長的香港島。香港的火力發電廠極近市區，由剛退休的李嘉誠旗下電能實業所擁有，離香港島只有三．五公里，但港島居民一般不投訴港燈（香港電燈有限公司）發電廠污染物，中國的污染物遠比港島火力發電廠排出的恐怖太多。而香港的火力發電，是用乾淨的煤，加先進除硫設備，近年因被迫要買中國的天然氣，才開始部分轉用燃氣發電，但主力仍然是燃煤。讓香港人可以選擇，香港人一定選擇燃煤發電，因為核電出意外可以滅頂，所以香港人對鄰近的一大堆中國核電廠極不放心。

而筆者現在所住的杜塞道夫，所屬的北萊茵西發利亞州（Nordrhein-Westfalen）也是燃煤大州，而且由於德國本身也是產煤大國，停用燃煤發電恐怕會引發失業問題，以及民意反彈，因此杜塞道夫不單用煤發電，而且用的還是相對髒的褐煤，而非如香港般寧付高昂電費都一律用乾淨煤。但德國的空氣，以杜塞道夫而言，仍然比台灣和香港好太多，用核電的法國空氣都不見得比德國要好，筆者的鼻敏感也在德國大致治癒。這些數據，只要看aqicn.org的網站便一目了然，沒有騙人的空間。因此，國民黨反對深澳的計畫，明顯為反對而反對。

國民黨反對深澳用超超臨界燃煤電廠，核四是一個因素，因此應該調查當年核四投標時，有沒有當中涉及圖利財團的事件。另一方面，國民黨亦為了掩飾台灣空氣污染來源很大一部分是中國，才會不斷製造雜音。只要看aqicn.org，再看一看風向，便明白為何冬天台灣的空污會爆標，因為這些污濁空氣根本來自中國。國民黨如果真的有心關注台灣的空氣，請國民黨向中國嗆聲，要求他們不要污染屬於全地球的空氣。

（作者是居德英籍時事評論員，原居香港）