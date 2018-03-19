社論》讓更多人搭公車與捷運

我國推廣大眾交通工具，最近有了新進展。台北及新北兩個都會政府日前連袂宣布，推出一千二百八十元公共運輸優惠定期票，呼籲市民多搭乘公車及捷運，既省錢、方便、安全，又可減少空氣污染。同時，高雄市政府也以具體數據指出，去年十二月起實施三個月的冬季大眾運輸免費措施，已帶來市民、環保及交通三贏的效益。

台灣是人口高密度國家，發展便捷而普及的公共運輸系統是應走的路。不過，長期以來，我國在這方面的表現並不理想；「天龍國」台北市最足以突出這方面的問題。

人口近二百七十萬的這個台灣首善之區，儘管捷運已有五主線、兩支線，公車也密布成網且有效運作，加上優惠方便的YouBike，公共運輸使用率仍只四成二。另一方面，台北市的汽、機車數量依然每年有增無減；尤其每天穿梭呼嘯於街頭的至少九十五萬輛機車，不僅有礙已開發國家首都的形象，且構成空污主要來源之一，最應優先改善。

公共運輸不發達，不論是過去整體投資不足，或民眾擁有及使用汽、機車相對較為方便合算，都是長年存在。不過，近年在空污問題逐漸顯現，節能、減碳、少污染的綠色交通受重視，才使這一長期而整體的問題出現轉變跡象。

高鐵是最顯著的例子。十一年前高鐵通車，《紐約時報》的報導重點之一是節能及減廢︰一列滿載的高鐵列車跑一趟台北到高雄，所耗能源是乘客各自開車總量的六分之一，釋放二氧化碳九分之一；如與巴士相比，耗能少一半，廢氣減四分之三。同時，高鐵不但取代了北高線航空客運，也使自行開車往返北高兩地的必要性大減。

島國台灣沒有不講求節能、減廢的奢侈。以過去一年來說，電力供應出現狀況，使得節能和開拓綠能的迫切性廣受矚目；來自境內、境外的空污衝擊全台灣，尤令身陷烏煙瘴氣的人們密切關注空氣品質和健康。必須強調，空污問題錯綜複雜，牽涉廣泛。但以來源來說，它有三分之一來自以中國為主的境外；在台灣國內自己產生的污染中，一半出自移動污染源，主要是總數逾兩千萬輛的汽、機車廢氣排放，另一半源自包括火力發電等產業經濟活動。

正本清源，中國的污染源非我們所能主動掌控，居污染總量三分之二的國內來源卻須力求防治及減少，各級政府應認真面對、積極處理。從而，除了經由管控處理火力發電及產業經濟活動著手，降低汽、機車排放等移動污染源，尤為要務。

政府部門顯已就此動了起來。環保署長李應元為空污減量賭上烏紗帽，地方政府也宣示要有所作為。高雄的冬季大眾運輸免費措施，三個月來經由提升大眾運輸工具使用，降低私人運具，已反映於空污的改善。台中實施搭公車十公里免費，還要加碼為二十公里，加上推動中的軌道計畫，都是可以肯定的方向。嘉義市有淘汰二行程機車，添購電動公車讓市民免費使用的措施。台南在縣市合併升格後，也明顯增設轉運站，使區區都有公車。

政府致力提升大眾運輸工具使用，成敗關鍵在經營管理效能與便捷親民。大眾運輸事關公共服務，營運本身難以賺錢為目標；如能以優惠價格廣為招徠，以量制價，較有可能使營運走向良性循環，維持吸引人的價格及良好的服務。對一般公眾來說，政府做好投資經營管理，且提供適當誘因固責無旁貸，也需眾人共同努力，從個人做起；更多人把開車、騎機車改為使用公車、捷運、自行車或走路，有如丹麥等歐洲國家所實現的這種生活方式，利人也利己，值得師法。

另一方面，在鼓勵或補貼的同時，也須考慮相對的限制措施。越南首都河內已打算，十二年內市中心全面禁行機車。同樣是首都，豈能河內能，台北不能？就此而言，雙北推出優惠定期票，應只是提升公共運輸使用率應有的努力措施之一。