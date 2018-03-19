自由廣場》很多人的政治啟蒙者

◎ 沈政男

作家李敖過世了，他的一生性格與作為，可用「反權威、反當道」來概括。

他念台中一中與台大歷史研究所時，都因反叛學校體制與批判校方而中途輟學。一九六○年代，靠著自修取得豐富的中國歷史與語文知識，並用來與當時擁護「中學為體、西學為用」的反五四在台中國文人打筆戰，他的筆鋒銳利，語調辛辣，很快建立文名。這時的他對政治尚不關心，就只是反抗文化霸權。

李敖後來之所以跟國民黨槓上，或許跟他投稿的雜誌與文章屢屢被查禁有關，此後他把砲火轉向攻擊獨裁與威權統治者，方法是靠著豐富的歷史知識與蒐集資料的能力，為讀者揭露蔣家政權的真面目。在戒嚴年代，多少文青站在書店偷偷捧讀李敖的書，看得熱血沸騰，從此政治意識啟蒙，決定加入反國民黨的陣營。

李敖因協助時任台大政治系主任的彭明敏逃亡，被國民黨關了五年多，純粹出於私人友情與義氣，而非認同彭明敏的台灣人自決主張。事實上李敖從來不支持台獨，甚至對民主政治的認識也不深刻，他攻擊國民黨基本上只是出於「反權威、反當道」的一貫特質。

李敖此一來自性格的本能表現，到了台灣意識崛起、政黨輪替的時代，其不足之處便完全被凸顯出來。民進黨執政以後，很快引來李敖的攻擊，而本土文化的興盛，竟然也引發他的不快。李敖曾經代表新黨與親民黨參選公職，但他的問政表現比他所批判的人更差勁。又因不滿台灣文化成為主流，竟然在二○○五年北京大學演講時公開說「沒有台語」也「沒有台灣文學」。這樣的李敖後來只好回去擁抱中國，在晚年克服了搭飛機的恐懼，到對岸發展。

綜觀李敖一生，在戒嚴年代，他靠著膽識與文思，衝破獨裁統治，為台灣的民主政治做出了貢獻，然而到了民主時代，他不能汲取進步思潮，也無法認同台灣，於是很快失掉光環與影響力，殊為可惜。

（作者為醫師，台中市民）