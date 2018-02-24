自由廣場》軍人年金不怕破產？

◎ 劉一德

立法院新會期將於下週開議，最快面臨基金破產，延宕多時的軍人年改方案總算端上檯面。據了解，軍人年金樓地板將為三萬八千九百九十元，比公教人員的三萬二千一百六十元大幅提高。服役滿二十年起支俸率五十％，每多一年增加俸率，中將以下為二．五％，上將為二％，則服務三十年的將官起支俸率高達七十五％以上，亦遠比公教人員六十％所得替代率高出許多。

綠營立委以軍人職業特殊性支持該年改方案。但職業不分貴賤，不論士農工商，只要在職期間都各有其特殊性，一旦退休則軍公教勞，基本生活所需一致，無所謂的職業特殊性。這項去年公教年改的指導原則，如今反成為軍人年金樓地板及所得替代率大幅提高的理由，完全違背改革邏輯及民進黨長期所標榜的公平正義，恐怕連立委自己都說服不了。

軍人退休之後，除了退休年金之外，還有依據退撫條例所擁有的就學、就業、就醫、就養及其他服務優惠，以退撫會每年約編列一千二百億元預算（約占中央政府總預算的七％），服務約四十萬榮民（占總人口不到二％）來計算，所費不貲，這些都不是公教人員及一般勞工所能享受，難道不是考量軍人特殊性，而給予的特殊待遇。

再者，軍人年金之所以最快破產的原因，主要在於軍人平均退休年齡較早，在國民平均餘命快速成長之情況下，造成扣繳年數短、年金領取年數卻很長的財務失衡。豈料國防部在所有輿論反對下，仍堅持捨棄財務精省的徵兵制，而採取食指浩繁的募兵制，為軍人年金再設下一個大錢坑。

拖了這麼久才提出來的軍人年改方案，如果違反公平正義，又不能有效延緩基金破產，甚至於讓財務雪上加霜，完全違反此次年金改革之立法目的與宗旨。改革方案出菜前，請民進黨政府再三思。

（作者為台聯黨主席）