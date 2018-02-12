自由廣場》中國救援？令人作嘔！

◎ 陳啟濃

日本首相安倍晉三，特別致信蔡英文總統，強調台灣是日本的老朋友，願意提供一切協助。並且親自用書法寫下「台灣加油」，表達對台灣的真摯關懷與支持。至於世界其他國家，也跟日本一樣的方式，主動跟台灣的中央政府致意與慰問。相較之下，中國國台辦主任，即使面對台灣地震不幸事件，也不忘對台灣吃豆腐，刻意跳過中央政府，直接跟花蓮縣長傅崐萁聯繫，「交代」如果有任何需要，中國願意全力協助，並表示可派遣救援人員來台灣。中國這種虛情假意，令人作嘔：

一、不尊重台灣，刻意矮化台灣，趁災難吃豆腐，心態可鄙。按國際慣例，國與國間，應該由國家領導人互相致意，正如日本首相跟蔡英文總統致意。不該跳過總統與中央政府，直接跟地方政府聯繫。這樣的動作根本不是關心災情，而是利用災情進行政治操作。

二、應該訴諸人道關懷，不必硬扯同胞感情。中國國台辦主任張志軍表示，兩岸同胞是血濃於水的一家人云云。然而國際救援，應該基於人類尊嚴，對生命的尊重，互相關懷。不必借題發揮為「同胞」感情，何況台灣不是中國的一部分，哪來「同胞」可言。

三、藉救災刻意抹黑台灣政府。北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣受訪指出，面對天災，兩岸應以救人為重，故意提到目前因兩岸聯繫溝通管道中斷，中國只能跟地方政府聯繫，這是沒有辦法的辦法。這樣的說法根本是昧於事實！因為台灣和中國的溝通出了問題，本質上是中國不願意用國家的規格面對台灣，片面中斷和台灣的各項溝通聯繫與交流。中國這樣的動作，本來就是有明顯的政治目的，又怎能大言不慚地說「政治的問題應留到往後」。中國事事政治擺第一，人民權益擺最後，中國政府以為找個人說句話就可以洗刷自己的污穢？

救災可以扯到政治，順便執行統戰任務，這就是中國可鄙的「救災政治學」。希望傅崐萁可以挺住，不要接受中國的「政治施捨」。

（作者現任南投水里國中校長）