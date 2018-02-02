自由廣場》七休一鬆綁 見樹不見林

◎ 陳永昌

勞動部日昨公告首波「七休一鬆綁」適用行業，從善如流針對各行各業工作性質具備特殊時間、地點、性質以及狀況等四項情形者，彈性放寬例假日於七天週期中挪移，容許最多可連續工作十二天。惟仔細檢視三十八種適用行業名單後發現，勞動部無法跳脫官僚本位主義陋習，開放範圍見樹不見林！

具體來說，適用行業之一的化妝品零售業，因為百貨公司化妝品專櫃業績高峰集中於年中慶與週年慶等兩檔折扣促銷期，且往往長達兩週以上時間，在取得不願意休假而錯失業績獎金的勞方櫃姐櫃哥同意後，台北市化妝品同業公會向中央目的事業主管機關衛福部反映，終於獲得勞動部確認存在具體需要，納入指定例外開放範圍，於特定時間可以不受僵硬「七休一」規定束縛。

問題是，在同一營業場所百貨公司內相同營業型態行業，並非獨獨只有化妝品零售專櫃，還有鞋子、服裝、珠寶以及餐飲等等各式各樣商品零售專櫃或服務業，各自歸屬不同行業廠商，也就是受聘於不同雇主資方，在鞋類製造業或珠寶零售業未向事業主管機關經濟部提出申請情況下，因此錯過同步納入的機會，同樣在百貨公司從事商品銷售或服務，唯獨只有化妝品專櫃人員與眾不同，造成「一地多制」的荒謬現象！

換言之，如果沒有各自所屬中央目的事業主管機關反映，勞動部就消極抱持如同司法衙門般「不告不理」被動姿態，罔顧相同營業型態之明顯事實，在官僚本位主義作祟下失能卸責，根本沒有發揮彙整與全盤規劃功能，辜負其做為全國勞動業務主管機關角色。勞動部公告新聞稿所說的：「先由中央目的事業主管機關先行盤點，落實部會合作把關之機制」，看來實在格外諷刺。

如今補救之道，個人建議有類似具體需求的相關行業宜儘速透過同業公會向其所屬業別中央目的事業主管機關反映意見，主張一視同仁公平待遇，爭取比照辦理鬆綁七休一，維護正當經營權利。

（作者為台北市商業會副秘書長）