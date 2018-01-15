社論》中國經濟核彈！

全球經濟版圖因中國崛起正由量變產生質變，中國的經濟影響力有如另類核子武器，亞太固然在其短期射程之內，面臨即時威脅，而世界主要國家也難免遭到幅射波及，均處在高度風險之中。日經新聞近日點出這個危機，一直依賴美國的亞洲經濟結構正迎來重大轉變期，預計到二○三○年前後，中國對亞洲及日本的經濟波及效果將超過美國，區域內經濟「中國化」將加速；令人憂心的是，美國影響力式微後，亞洲市場經濟及民主化進程將陷入停滯。其中，在中國經濟侵略下，可能引發政經甚至主權危機的台灣，更是令人關切。

近年中國經濟崛起，不但快速而且規模龐大，雖然不是特有的「經濟奇蹟」，但表象之「宏偉」，亦令人驚嘆。中國百年來貧弱不振，如今翻身醒轉，快速擺脫貧窮，邁向小康，誠為好事一樁。近世許多發展中國家藉由經濟成長躋身已開發國家殿堂，其經濟成果不但澤及本國民眾，更藉由經貿之力，將產業與科技之提升推廣至全球，因此，一國之脫窮與成長，對全球經貿應是利大於弊。然而，中國卻走上了相反的方向，亦即︰中國經濟積弱不振時，對全球的穩定具強大威脅性；中國經濟愈強，危機並未消弭，反而強化了其欲透過經濟影響力掌控政治事務的慾望，對全球的危害實際更大，無形中種下國際衝突的禍根。

透過經濟力操控政治，比軍事征伐承擔更少的風險，卻衍生更多的正面效益。這種經濟戰模式是二次大戰後的「重大發明」，德國、日本的例子最為典型。德日在二次大戰時發動侵略戰爭，以其經濟產業之厚實基礎，軍事工業之精進，及擴張領土野心之狂熱，卻仍無法得遂意圖，落得國破家亡的悲運；弔詭的是，淪為戰敗國之後，日德反而像火鳳凰般，在廢墟之中重建，經濟力快速成長，二、三十年內崛起為世界第二、第三富有國家，並且透過世界經貿網絡，將高品質的商品與服務行銷全球，完全轉化了侵略者的形象，成為文明世界的正向指標。德日由軍事硬實力展現的輸家，轉換成以經濟軟實力改造國家形象的贏家，不費一兵一卒而擁有超過納粹、日本帝國武力極盛時的發言權，這是人類歷史發展的珍貴經驗，應該成為國家發展與轉型的重要參考模式。

經濟力的本質是正向的，應該分享而非脅迫，方可造福人類。若憑恃經濟力別有圖謀，或為壟斷利益採行保護主義，對人類是禍不是福。日德戰後的發展，提供歷史的正向版本；然而，當代中國經濟帝國的崛起，卻成為突變的異類，是負面教材。中國以國家資本主義手段聚歛財富，建構貿易壁壘，採行各種不公平貿易手法打擊競爭國，加上人口與低勞力成本紅利，形成經濟霸權；儘管此一霸權是以十三億人口的規模建構而成，摻水成分甚多，但仍動見觀瞻。尤有甚者，中國經濟霸權是以國家資本主義作為武器，以愛國主義亦即中國夢作為帝國擴張的燃料，此一蓄積百年的民族主義火種一旦被喚醒、誤導，以之威脅利誘他國的臣服，將會產生巨大的破壞力，造成全球政經秩序的動盪。

目前中國最大的經濟帝國戰略是「亞投行」與「一帶一路」，甚至RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定），以及積極投資非洲，走一種混合海陸古絲路，及一、二次大戰時帝國主義對第三世界宰制的角色，試圖將中國的經濟影響力投射至全球網絡，填補川普退出國際貿易協定遺留的縫隙。然而，相關動作與意圖已引起疑慮反彈，部分國家拒絕北京的金援，而川普更擬定一個橫跨太平洋、印度洋的印太戰略，將中國主要對手，且人口與經濟成長率相當的印度拉入聯盟，以與中國抗衡，顯見在中國強力投射經濟戰力的同時，一個反中的聯盟也正在形成。

由此可知，習近平掌控獨裁權力後，大談中國夢更是意氣風發；然而，中國夢或者「中國化」，都違反自由市場與自由意志，已淪為負面的標籤，全球重要國家皆在戒慎恐懼中擬定因應對策。而台灣歷經二十多年產業西遷，生產基地大舉外移，製造業近乎空洞化，受創已深，如今又在中國的「經濟核彈」威脅下，如何思索生存與發展之道，應是當前台灣最重要的課題。