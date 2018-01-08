自由廣場》時力玩很大？很精？

◎ 陳文卿

勞基法的「一例一休」上路一年多來，紛擾不斷。依據《今周刊》所做的最新民調顯示，五十四．二％民眾認為勞基法有必要修法，只有廿八．一％覺得不需要，十七．八％未表示意見。也就是說如果不計入無意見者的比例，則認為應修法者約是認為不需要者的兩倍，因此修法應該是符合大多數民意的，問題是如何修？

時代力量立委盤據總統府前禁制區搭遮雨棚夜宿抗議勞基法修惡，可是惡在那裡總該講出個道理來啊！或者應端出自認較理想的版本來讓社會公評，否則會被勞資雙方認為是不負責任的態度。

勞基法的修正最困難一點，是必須兼顧資方與勞方的立場，而不能太向某一方面偏頗。目前激烈抗議的時代力量僅五席立委，而擁有三十多位立委、堂堂國會第二大黨的中國國民黨相對的聲音卻小很多，這中間的「眉角」值得玩味。

道理很簡單，時代力量是小黨，他的目標僅是鞏固小部分極端族群的支持就可以了，可以一面倒地向勞團討好，資方部分的選票他寧可不要。可是不論是民進黨或國民黨，卻都不敢得罪或放棄任一方。因此國民黨絕不敢把話講死，說是百分之百支持勞團的意見，因為國民黨相信有一天還是有機會重新執政的，必須有所顧忌。朱立倫表態「大家集思廣益，追求三贏的局面」。

反之時力黨則完全無此顧慮，因此敢拚命。甚至於假若因此番的博命激情演出，將可蠶食部分在野的勢力，因此造成的最大威脅是對國民黨而非民進黨。正是穿皮鞋的怕打赤腳的，這可能是時力黨打的算盤，所謂「項莊舞劍意在沛公」，大家不妨以看戲的心情觀之，也不必太當真。

（作者任職環保服務業，新竹市民）