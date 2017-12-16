自由廣場》還在為蔣介石除罪化！

◎ 施明雄

轉型正義條款立法後，國民黨擁蔣死忠份子怕得要命，奶水沒了，嬌生慣養吃香喝辣的好時光消失啦，死要命地說倘若沒有蔣中正，台灣早就被毛某共產黨併吞、台灣人不知要死傷多少人！又說蔣氏將台灣經濟起飛！？

抗日戰爭時，蔣氏有三年躲在峨嵋山，後來又遠遁在大後方重慶保命，驅令屬下捐軀沙場；如果沒有美軍那兩個原子彈迫使日本天皇投降，而連一九四五年九月九日，日本陸軍中國戰區總司令岡村寧次大將在南京簽遞投降書都不敢出面，讓何應欽將軍出盡風光，可是蔣氏記恨此後把何將軍冰凍台北，永不錄用。

敗退台灣前後；派貪贓枉法的陳儀長官搜刮台灣人財物，掀開二二八事件大屠殺，後來突下令舊台幣換新台幣一元，多多台人一夕破產，筆者家父那時準備一筆錢款，將在高雄市火車站前二百坪土地建築一棟三樓旅社，結果一夜之間變成一堆廢紙！蔣氏一群人直說帶大筆黃金國寶來台，但他領來的六十萬大軍不吃不喝？倘若不是韓戰爆發，美軍第七艦隊駐防台灣海峽，又軍援金援台灣，阻止中共軍隊來侵襲，憑蔣中正那被八路軍打得破膽潰敗的驚恐之兵，怎能防衛台灣，而且沒有搜刮台灣人的財物糧食，那幾十萬軍人還能活？

爾後慷他人之慨；實行三七五減租、耕者有其田，給投機取巧所謂半山的台灣人甜頭特權，以台制台，又號稱「自由中國」推出一群走狗政客，選舉時關燈作票，不然就捉拿敢衝敢言的黨外人士，逮進調查局、保密局、警總軍法處。

一九七○年代給予聽話的政客順民，從事破壞污染環境的拆船製造大量戴奧辛巨毒的特權，以及多種利用廉價勞工的加工工廠，高雄市前鎮加工廠應運而生，對日本資本家提供幾年免稅的條件，大筆來台設電子家電等加工廠，招收鄉村僻壤的農家子女成為廉價勞工，那時筆者出資幫助二個出獄找不到工作的難友，在前鎮市場內頂下一家自助小餐店，因鄰近加工廠，那些女工薪水微薄，一餐只花五元買二菜一碗白飯過活，早餐更省，僅吃碗稀飯配個鹽鴨蛋，台灣人有今天的成就是靠眾多肯吃苦耐勞的勞工們打拚出來的！

侵犯凌辱殘殺台灣島上無辜本省外省人政治異議份子，每個死刑判決案件，都要蔣中正、後來是蔣經國的簽名，蔣家的殘虐暴政從中國延伸到台灣，直到台灣不怕關不怕死的民主前輩前仆後繼，才能有今天一人一票選出台灣總統和立法的委員。

坐政治牢時每逢十月三十一日，還要被迫排隊去禮堂向蔣介石像叩頭拜壽，有難友在隊中問：「今天是拜幾（台語拜鬼）？」竟然被旁邊的班長報告政戰官，那難友坐滿十年牢，又加上三年的感訓教育。你敢說這人是民族的救星？

（作者為政治受難者）