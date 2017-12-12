自由廣場》共軍繞台巡航與「第五代戰爭」

◎ 呂禮詩

繼上週六解放軍以H-6轟炸機及Su-30戰機編隊通過巴士海峽，昨日H-6轟炸機、Tu-154MD電戰機及Y-8G電子干擾機再度編隊「繞台巡航」。這是今年以來解放軍空中兵力的第十四次繞台巡航，相較於去年的四次，數量倍數成長；不僅如此，本月七日的繞台巡航，不但與解放軍第二十八批亞丁灣護航編隊進行「海空聯訓」，另亦出現過往少見的單艦穿越宮古水道，令人不得不懷疑解放軍極可能在第一及第二島鏈間進行大規模的海空軍事演習。

檢視目前斷簡殘篇的新聞報導：解放軍三大艦隊的四十餘艘艦艇，在「浙航警0872」的禁航區內進行實彈射擊演習；以往均以兩艘以上的編隊方式，穿越島鏈的解放軍艦隊，七日在菲律賓海的「海空聯訓」中，054A飛彈護衛艦「益陽號」（舷號548）卻以單艦通過宮古海峽，然此僅發生於二○一四年十二月的「機動六號」演習；另穿越島鏈的H-6轟炸機，今年以來最多攜帶莢艙，上週六及昨日卻反常的掛載了射程超過二千公里的空對地「長劍二十」（CJ-20）巡弋飛彈。

解放軍進行跨艦隊、跨海區的「機動」系列海空演習始於一九九一年，隨後在台海飛彈危機、李前總統提出「兩國論」、日本「國有化」釣魚台、「沖之鳥礁」主權爭議與演練「反介入／區域拒止」（Anti-Access/Area Denial）戰略時，不定期實施，故有其軍事或政治上的針對性。而表徵於外的操演科目為兵力展開與分流航渡階段的防空、制海、反潛、反飛彈等多重威脅備戰操演，與火砲、飛彈實彈射擊；穿越島鏈後，進行跨艦隊的對抗操演與惡劣天候航行。對照前述破碎的新聞資訊，解放軍當下所進行的，應非只是單純的「遠海長訓」或「海空綜合對抗操演」，極可能為具體實踐「聽黨指揮、能打勝仗」、「不懼強敵敢較量」強軍目標下的「機動」系列演習。

應對解放軍海空兵力跳躍性成長下的軍事壓力，必要的監控伴飛當然不可避免；但長此以往，對於人員、裝備，都將形成非典型的「軍備競賽」。上個月廿九日北韓試射「火星-15型」（Hwasong-15）洲際彈道飛彈前，日本透過「信號情報」（SIGINT）正確的預警，美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）和大數據公司Predata透過網路數據所獲取之「公開性情報」（OSINT），亦預測飛彈試射的可能性；然此種種，皆為美國國防情報局（DIA）史都華中將（Lt. Gen. Vincent Stewart）在今年「美國國防部資訊情報系統」（DoDIIS）年會上所描繪的「第五代戰爭」（The Fifth-Generation War）形態。國防部在海空兵力派遣之餘，若能投注更多的努力在下一代戰爭的戰法上，必然有助於扭轉兩岸軍力的傾斜！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）