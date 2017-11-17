自由廣場》立委的選舉與罷免

◎ 曾肇昌

今日各國議會大率採用「分區選舉」之制，但議員一經選出，他們又不代表每個選舉區，而是代表「整個國民」，因為代表「整個國民」，所以議會不受選舉區訓令的拘束，而得自由投票。各國憲法都有「議員不受委任的拘束」，議員在院內所為之言論和表決對院外不負責任之條文，這就說明政治上固然可以說：議會代表國民；而在法律上，議會與國民卻沒有代表的關係，如比利時憲法有「議會兩院議員代表『全體國民』，不是代表其所選出的『地方團體』」，因此，選舉並不是選擇代表，委之以權限，而只是指定議員，這和議會之選舉總統，總統之任命法官，完全一樣，總而言之，在法律上議會與國民並沒有代表的關係。

民主政治為公意政治，而今日民主國家代表公意的則為議會，怎樣矯正議會之不能代表公意？一是人民的直接立法；二是人民對於議會議員的罷免權。但是兩者常成為相剋之物，因為直接立法若已施行，則人民已經能夠制定自己所需的法律，因之議會議員的罷免沒有必要。反之，議員若可罷免，則議會自然能夠代表公意，因之直接立法又無必要，所以截至現在為止，承認人民有罷免議會議員之權者，只有蘇聯及美國、瑞士、德國而已。

關於人民罷免議員，應以什麼為標準？這要看各國關於「代表」之觀念如何？德國、瑞士以議員為全體人民的代表，所以各邦只許全體人民解散整個議會。又美國以議員為選舉區的代表，所以各邦均許選舉區罷免其所選出的每個議員，惟以各該代表在議會表現「顯不稱職」為限。今日民主政治均是多黨政治，選舉目標與過去不同，選舉個人者注意「個人人格」，選舉政黨者注意「政黨的政見」。

然無論如何，人民選出的「代表」，其在議會的表現如何？是否稱職？當係審酌之重點，應以其在「議會」表現的良窳而定，其與「地方選區」之派系恩怨無關！最近在新北地區，罷免立委黃國昌如火如荼，國會立委之「理性問政」，應否受到尊重，值得吾人深思！

（作者為律師，全國律師公會前理事長）