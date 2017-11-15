自由廣場》中文闖禍，台語挨打？

◎ 廖千瑤

國民黨立委林德福拒絕李永得使用客家話報告，希望李永得講中文，引起大風波。林德福本人挨罵當然是活該，但是自由時報卻刊出一篇讓筆者深感疑惑的「福佬沙豬林德福」讀者投書。為何這件事與「福佬」有關？如果批評者一時失手，不小心錯打到在同一陣線的盟友，筆者認為，我有必要跳出來好好把話說清楚。

如果今天林德福要求李永得使用台語，那麼林德福被罵「福佬沙豬」還算有點道理（事實上「福佬人」也是被打壓的，而且到了今天，也不太會說「福佬話（台語）」了），可是事情明明就不是這樣子。中文闖禍，為什麼是台語挨打？

台灣是一個族群很多的地方，如果政治體制很健康，各個族群的語言理應得到平等的待遇。然而很不幸，由於中華民國流亡政府跑到台灣，導致台灣的各族群都被迫在「中文霸權」、「中國法西斯」的環境中苦苦求生。如今，中文已經成為台灣的第一通用語，這件事情恐怕會持續很久，但是我們要記住，中文就只是台灣內部通行的一個語言而已，它並沒有特別高貴。然而，這一個普通的觀念，目前顯然不是台灣社會的主流思想。

如果我們要把中文從霸權的地位上拉下來（不是消滅中文，請不要誤會），那麼中文以外其他語族的使用者們就應該團結起來，結合成統一戰線，這才是正確的做法。

其實「台語」、「福佬」不是第一次受到無妄之災。去年五月，民進黨議員王孝維質詢當時的台北市「原民會主委」陳秀惠的時候，教訓她「議員叫你用中文，他中文質詢你，你就用中文嘛」。我們都看到了明明是王孝維要求陳秀惠說中文，可是卻有媒體把這件事情下標題為：「說台語沒事！但她在議會說阿美語被逼道歉！」(https://tw.appledaily.com/new/realtime/20160531/874833/)唉，只要發生類似的事情，「台語」真的是常常被「中文」連累到。

台語不會去打壓客家話和南島語族的語言，台語自己都快死亡了。不要以為台語使用者很多，看看我們年輕的下一代，有幾個人在使用台語思考？在媒體、在學校，台語又擁有多少舞台？台語真的快死了，哪有大家想得那麼威？

台語的困境不是台語獨有的。客家話瀕臨滅亡，南島語族的語言全部都在加護病房，始作俑者是誰？不就是中華民國流亡政府和國民黨嗎？我們為什麼要放過真正的敵人呢？我們為什麼要弱弱相殘呢？我們為什麼要在敵人的挑撥中，不斷錯失共同迎向美好未來的機會呢？

（作者為作家，新北市民）