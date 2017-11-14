自由廣場》福佬沙豬林德福

◎ 大俠．道卡斯

國民黨團總召林德福昨在預算審查時，要求客委會主委李永得禁用母語論述；即時新聞傳開後，立即在網路社群上引來全台各地客家人的譁然，除了痛罵國民黨霸凌弱勢的習氣不曾稍減外，更顯出林德福強烈的「福佬沙文主義」心態。持平來說，聽不懂別人的話，應該是虛心學習才是；硬要別人遷就自己，那不是沙豬，什麼才是沙豬。

國民黨過去長期統治台灣所實施的語言政策，正是今日台灣客家話和原住民族語面臨傳續斷層的主因。自強制佔台後，國語文課本主題即在強制灌輸中國的歷史文化教育，一九四六年行政長官公署設置的「台灣省國語推行委員會」是個起點，其後的具體措施尚包括：一九六三年頒布「廣播及電視無線電台節目輔導原則」，規定「播音語言應以國語為主，方言不得超過百分之五十」；一九六四年通令機關學校「辦公時間，必須一律使用國語」；一九七二年教育部函令三家電視台「閩南語節目每天每台不得超過一小時」；一九七五年沒收羅馬字版的《台語聖經》；一九七六年公布「廣播電視法」，規定「播音語言應以國語為主，方言應逐年減少」；一九八七年解嚴之前的規定是電視方言節目不得超過十分之一。

台灣的福佬族群因人數優勢，因此母語傳承所受到的衝擊尚能忍受，但人口數居於劣勢的客家話與原民族語幾乎「亡族」，客家人因此在一九八八年發起全國性的「還我母語運動」，卅年後不斷爭取「團體族裔權利」，並試圖在各種官方或正式場合多講客家話，李永得也不過是繼承客家運動的精神，提高客家話的能見度而已，竟在國會殿堂引來國民黨立委的非難，莫怪全台客家人反彈。

當今的普世價值之一是以文化多元主義為基底的訴求，以「尊重差異，保障弱勢」為原則。客家語作為台灣慣用語言之一，客家人也一直要求把客家語列為國家語言，但歷年來也總是有少數極端的「福佬沙文主義」者，認為「台灣話」只能是「福佬話」，意圖把客家話和原民族語排斥在外，林德福的表現正是集國民黨的霸凌習氣與福佬沙文主義於一身的不良示範，令人不齒。

（作者為資深媒體人，現居新竹）