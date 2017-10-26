自由廣場》高雄人看「最佳旅遊城市第五名」

◎ 李雨蓁

高雄榮獲權威旅行出版業者《孤獨星球》二○一八年最佳旅遊城市第五名，身為高雄人的我們與有榮焉。

其網站中提及高雄的港灣再造，如建築前衛搶眼的流行音樂中心和旅運中心，以及行駛港畔的輕軌，都成了《孤獨星球》眼中的潛力之星。而其他入榜名單如德國漢堡、比利時安特衛普和挪威奧斯陸，也都透過規模不一的舊港區再造，營造如漢堡海港城易北愛樂音樂廳等集客亮點，帶動整座城市的發展。諸多例子都顯現，港灣城市若將發展軸向重回水岸，結合廢棄貨運或工業空間、延伸舊城區的活力，皆為振興城市的共同方式，也是最能凸顯海洋城市的特點。

漢堡等港灣再造成功之城市，除新穎建設外，更透過鼓勵新創產業進駐、強化技術升級、結合本土文化，讓軟實力隨硬體發揚光大，使其他產業伴隨觀光同步發展，城市的活力便自然蓬勃綻放。

而《孤獨星球》排行中第一名的西班牙塞維亞，從交通壅塞的都會轉型為大力發展輕軌與自行車等生態交通的文化城；第二名的美國底特律，透過引進創意產業、活化破敗舊城區、引進輕軌，逐漸從破產陰霾中走出。兩者魅力之處不是只因發展觀光，而是城市轉型中呈現新舊融合的獨特印記，更值得在困境中求改變的高雄借鏡。

欣喜之餘，身為高雄的年輕世代，我們期待高雄轉型的步伐要更快、更進步且更扎實。畢竟，在《孤獨星球》中介紹的重大建設多半延宕多時，至今還在施工；而輕軌運行的穩定性與班距、標示等服務品質都仍待改善；新灣區的「生態交通」建設也尚待整合加強。為了不讓看了介紹乘興而來的各國觀光客敗興而返，我們對自我及市府的要求與期望必須更高！

高雄正面臨後工業化轉型和嚴重污染等結構性問題，若能透過永續城市的新思維，以促進智力共享網絡為核心的新興創意產業等多重解方改造城市，在這個尋找解答的過程中，我們希望能喚起更多年輕人一起投入，傳承城市的文化與記憶，同時建構城市的未來。或許，以後吸引各國觀光客來到高雄的，就是你我的努力過程，以及我們共同述說的故事。

（作者為視覺／展場設計師，基進黨中評委）