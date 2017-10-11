十月十，在日本殖民時代遺留總督府改置的總統府前廣場，慶祝「中華民國」國慶。歷史與現實交織著年復一年的迷亂風景。即使天邊呈現一道彩虹，台灣的國家難題仍有待克服。一個實質存在的國家被套在枷鎖的名號，是共同面對的困境。

一九四九年十月一日，中華人民共和國取代了中華民國，新中國繼起。因代表盟軍接收、進占台灣而殘餘存續的中華民國，讓已非總統而以總統名義再掌中華民國的蔣介石，在台灣以復行視事名義進入中華民國在台灣的黨國時代。這即所謂戰後台灣的悲劇性開端以及延續的歷史。

戰後初期，從二二八事件到白色恐怖，中國國民黨的蔣政權，以冷戰時期美蘇對抗的形勢依恃，一些「外省」精英和本地有識之士的革新保台建策都被置之度外或治罪。戰後台灣歷史糾葛著光影。

蔣氏體制一直到中華民國在聯合國的中國席位被中華人民共和國取代，仍未能以中華民國在台灣的台灣為重，錯失了以一般國家形式在台灣存在的條件。不像戰後分裂的南韓北朝，以及東、西德均在聯合國享有席位，得以國家條件對峙，保持發展條件。在台灣的國家生機被中華民國論阻礙，連帶也讓中華民國論者處於屈辱之中。

蔣氏體制以中華民國成立時不在其國土的台灣作為其國家軀殼，寄生而不願在地重生。導致即使發生美麗島事件，台灣民主化之路發展，總統直選，不再中國國民黨執政，而中華民國仍被中華人民共和國視為必欲接收而後已的前政治體。

一些隨中國國民黨蔣體制來到台灣的中華民國論者對民主轉型的「中華民國」也存有焦慮，甚至罔顧中華民國被中華人民共和國消滅的事實，對民主化的新政權存有敵意。ROC Made in TAIWAN，但有些人寧愛中華人民共和國的中國。

殊不知，不論在地台灣人或從中國來台，客觀上已成台灣人的戰後移入者，面對中華人民共和國對台灣的威脅，都是屈辱的存在，命運共同體應形成卻未真正形成。

在台灣的所謂「光輝十月」或「慶祝國慶」，如果不面對歷史與現實，就只是迷亂的風景。一些煙花、一些泡影妝點節慶。但中國已是中華人民共和國，台灣被套在中華民國的「中國」枷鎖裡，只是虛構、殘餘，他者的存在。既被歷史嘲弄，也被現實揶揄。說光輝十月，或說慶祝國慶，未免太沉重了！或太輕浮了！

（作者李敏勇，詩人）