鏗鏘集》不快樂的「光輝十月」

「光輝十月」，台灣有很多人不快樂。

最不快樂的是黑道統派份子，它在美國和台灣都有前科的老大，率眾小弟上街慶祝「他們」的國慶，留下報帳的照片，只見老大擠出一點皮笑，眾小弟面無表情，一副打工仔無可奈何的模樣。

吃香喝辣一輩子的黨國權貴，被人民唾棄，心有未甘，要自辦「正統」國慶，「萬人唱國歌，萬人祭國父」，因為民進黨把「中華民國」掏空了，沒有虛幻的秋海棠，讓他們很不快樂。

民進黨贏了政權，有人還是很窩囊，被迫半路認老爸，接受與台灣無關的「中華民國」國慶，忍氣吞聲行禮如儀，卻還被嫌非正統，當然也有很多人不快樂。

這三種政治憂鬱症，黑道黨最容易治，人生苦短，如果他們覺得被中國併吞很快樂，那就應該早回中國享福，不必在台灣嘔氣，活了六十歲的人還要動粗拿棍子打人。

黨國權貴不要失憶和栽贓：中華民國是被中國人「朱毛匪幫」所掏空，或被黨國權貴的老祖宗蔣介石敗家所輸光，他搬到台灣佔地為王的只是空招牌。毛幫與蔣幫都不是民進黨。

台灣內外情勢複雜，外有惡敵，卻沒有完全自衛能力，以致當家作主意志堅強的台灣人，在民主化之後雖三度贏得執政，但在「正名、制憲」的問題上卻仍未如願作主，只能對空招牌作不同解釋。

民主化之前的「中華民國」，老本早被掏空，只剩金門與馬祖，老店呆帳也在結束「戡亂」時一筆勾銷，新的「中華民國」股權重組，執政規則重定，台灣人已是委曲求全。

冤有頭，債有主，還在夢幻「海棠依舊」的人，要追討「被掏空」的老本，有種就拿「國旗」去找習近平算帳！

（作者王景弘，資深新聞工作者）