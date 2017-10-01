自由廣場》陳總統的病怎會是裝出來的？

◎ 郭正典

柯文哲本月29日晚上接受TVBS「少康戰情室」專訪時語出驚人地表示，陳水扁總統的病一開始是裝的，但後來真的病了。雖然北市府後來針對這段發言有所澄清，指柯純屬口誤，並非指陳總統無病而裝病。但柯市長這個與事實不符的談話仍可能誤導社會大眾，對陳總統造成傷害，故應予澄清。

柯文哲第一次去北監看陳總統是我和他一起進去的。那是呂副總統得知陳總統呼吸困難、「快要斷氣」後透過柯建銘總召安排的一次會面。原本北監只同意我去看陳總統，可能是因為我來自北監信任的台北榮總之故。經過柯總召的努力協調後，柯文哲也可以一起進去了。為慎重起見，我當時還向陽明大學的郭博昭教授借了一台他們自製的心率變異分析儀去檢查陳總統的自律神經活性，因為自律神經活性的變化可以反映一個人的綜合健康狀況及疾病嚴重度，甚至可以預測死亡。

我一進去北監會客室就和陳總統握手寒暄，之後我摸他的脈搏和皮膚。為了查出陳總統呼吸困難的原因，在問過他發病的情形後，我讓陳總統在北監會客室的小桌子上躺著，替他做聽診及簡單的身體檢查，然後檢查他的自律神經活性。我很吃驚地發現陳總統的脈搏速度很快，皮膚又濕又冷又黏，臉色也發黑。我發現陳總統的交感和副交感神經活性比值是95/5=19 (正常值是0.22到4.5)，異常高，表示陳總統的交感神經活性非常亢奮，正處於極度緊張、窘迫狀態，隨時會有生命危險。

要離開北監會客室時我向柯文哲說，陳總統看起來像pre-shock stage（休克前狀態），加䕶病房裡面快要休克病人的皮膚也沒那麼濕冷黏，臉色也不會那麼暗黑，應該趕快把他送到醫院去檢查及處理；另外也應給陳總統桌椅，避免胃食道逆流的發生。柯文哲點頭，表示同意我所說的阿扁的循環狀況接近冷休克(cold shock)，需要緊急處理。

離開北監後我對大家說陳總統有幾個問題需要釐清或治療：胃食道逆流、冷休克、心臟血管的血液循環不良、疑似攝護腺腫瘤、手腳冰冷／皮膚濕黏、皮膚呈灰暗黑色、呼吸不順／胸悶胸痛。我建議除了要找心臟科醫師外，也要找內分泌專家來會診，且要給陳總統桌椅，以免他趴在地上寫字引起胃食道逆流。

柯文哲忘了他第一次和陳總統見面時的情形了嗎？一個人的皮膚會又濕又冷又黏又黑，交感神經活性亢奮到讓他有胸悶、呼吸困難及快斷氣的感覺，需要呂副幫忙找醫師進去查看，他的病怎會是裝出來的呢？

（作者為醫師，陳總統民間醫療小組成員）