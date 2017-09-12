自由廣場》颱風更需要前瞻計畫

◎ 胡志宏

根據中央氣象局表示，泰利颱風來勢洶洶，預計本週將直撲台灣而來，強度恐達中颱以上，這也是新任行政院長賴清德上任後，首度遭遇的颱風。遠在地球另一端的加勒比海諸國，同樣受到艾瑪（Irma）颶風重創，據報導，美國佛羅里達州約六五○萬居民撤離，預估災損上看兩千億美元，可能成為造成美國經濟損失最高的颶風。看到各國因颶風的災害畫面及佛州居民撤離的失序亂象，不知政府相關單位有什麼樣的啟發，若同樣的狀況發生在台灣，我們會如何應變處理？我相信很多官員的答案都是「不知道」。

颱風對台灣來說，算是習以為常的天然災害，按理，我們應累積了不少處理的經驗，也應有完整的應變處理機制才對，但每次颱風來襲，許多災害卻不斷重複上演，除了該不該放假引起熱烈討論外，我們很少看到媒體對颱風應變機制有較多的追蹤及公共討論，身處在天然災害頻傳的台灣而言，實在是一個極大的警訊。

就危機管理的角度來看，危機不是突然發生，而是逐漸演變出來的。面對不同的危機階段，須採取不同的措施。長久以來，我們都關注在危機及災後的救難與復原，事前的災害預防模擬訓練、事中的災害緊急應變機制，反而是我們所欠缺的。據報導，先進國家（如日本、美國）面對不同的災害，有一套電腦模擬系統，甚至會有風險管理公司，評估每種災害帶來的可能損失，發展每種災害的緊急應變機制，並模擬各種訓練，才能將災害降至最低。

每次颱風，我們只看到官員排排坐在防災中心，我們只知討論誰該為某一次的災情負責、囤積蔬果的菜蟲是否捉到、放假時機是否恰當。我們也願意花大錢治水（雖然每次依然淹水），但我們也應該參考先進國家，建置一套完整的災害風險電腦模擬系統，模擬計算各種災害對台灣的衝擊，是否應建立一個專業的訓練中心，模擬各種救災應變機制，提升台灣整體的天然災害風險評估預測能力，同時透過訓練提升救災效能。在此呼籲小英政府及賴院長，這些系統及機制的建立，更應納入前瞻計畫。

（作者為中正大學企業管理系博士生）