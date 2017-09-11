社論》對外策略思維該換換腦筋了

外交部長李大維署名的專文最近刊登於多國媒體，指出聯合國錯誤援引並誤用一九七一年聯合國大會第二七五八號決議，該決議並未論及台灣與其人民在聯合國代表權的議題，更未賦予中華人民共和國代表台灣人民的權利；中華人民共和國現在沒有、過去也未曾擁有過台灣的治理權；儘管台灣的努力備受肯定，聯合國也聲稱不會遺漏任何國家，卻似乎丟下台灣二三○○萬人；然而，台灣不曾、也不會因為這項不公對待而放棄對國際社會的責任。他呼籲，聯合國不要將台灣拒於大門之外。

小英政府的聯合國叩門策略，其實與馬政府大同小異。李扁的中華民國重返聯合國、以台灣名義加入聯合國等提案，到了馬蔡轉為溫和低調到沒有提案的地步。主要原因，當然是無意挑戰中國，於是讓中國幾乎主導了台灣代表權的話語。即使如此，中國對台灣還是加緊外交圍堵；國際民航組織、國際刑警組織、世界衛生年會等，小英政府都被拒之門外。可見，溫和低調，一廂情願。

李大維訴諸國際媒體的專文，基本訴求在於突出台灣是「最棒的地球公民」，值得參與聯合國。事實上，凸顯台灣是民主自由人權的模範國家，一直是從李扁以來推動台灣參與聯合國的主要論述。問題是，這樣的論述邏輯，縱能凸顯台灣比許多聯合國成員夠格，能不能奏效卻是另一回事。政府推動參與聯合國屢戰屢敗，無效的策略不能一成不變，否則明知沒有用還堅持要用，就難免引起敷衍了事的社會觀感。

從國際政治現實來看，「最棒的地球公民」，不啻是聯合國拒絕台灣的現成理由。因為，正如李大維所呈現的，台灣沒有加入聯合國也不放棄對國際社會的責任。既然如此，國際社會又何必甘冒得罪中國的政治風險，正視台灣的呼籲？台灣如果繼續使用模範生論述，就會落入這樣的循環困境：反正台灣沒有入聯，也不致變成壞學生，那麼這個議題便是不急之務了。換個角度來思考，如果有技巧地衝撞國際體制，為了有效約束、適度滿足台灣，台灣議題比較有現實上的討論必要，不是嗎？

金正恩的飛彈試射、氫彈試爆，加深了朝鮮半島危機。然而，習近平仍向川普表達，堅持和平解決的大方向。原因不難想像，事態惡化至此，一旦北韓與美國及其盟友開戰，將立即衝擊中國東北地區。反觀台灣，對中國幾乎毫無敵意作為，但它的對台政策從來不講和平解決的大方向，而是絕不承諾放棄對台使用武力。其實，又何止是中國如此對待台灣？連若干受惠良多的邦交國，都不惜踐踏「最棒的地球公民」以討好中國。六十年如一日，再不調整對外策略思維，自取其辱的例子恐怕只會增加不會減少。

入聯需要講策略，不能光講操行。如果台灣的策略，隱晦主權國家的全民意志，不斷強調自己是一個低風險國家，那麼台灣議題對聯合國來說，沒有能見度才是正常。台灣當然不可效法北韓，但是金正恩三代以我為主體，挑戰國際秩序，堪稱高風險國家，卻一直備受國際社會矚目，雖然是負面的，卻無人敢不當一回事。或許，低風險國家與高風險國家，其間的戰略平衡點拿捏，應該成為台灣領導人的新課題。尤其是，最近的國際戰略情勢對台灣有利，此時不做戰略調整，尚待何時？

入聯策略思考如此，對中策略思考亦復如此。一年多來，北京屢有改變現狀之舉，小英政府的基調卻是善意不變。如此溫和低調，北京會幡然悔悟？還是軟土深掘？面對從限縮觀光客來台等窮台威脅，到緊閉國際組織大門等外交圍堵，乃至機艦繞台常態化等武力恫嚇，小英政府依舊耐心指望「中國大陸」恢復協商，維持現狀用心良苦，遺憾的是，「誰理你啊」！假使北京每一次對台進擊，小英政府皆以善意吞下，只會刺激北京下一次勒索的價碼。對北京而言，這是最棒的溫水煮青蛙！值此「蔡林體制」轉軌為「蔡賴體制」之際，對外策略思維也該換換腦筋了。