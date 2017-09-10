自由廣場》台灣第二官方語言

◎ 劉東山

賴清德市長在台南市的政績卓著，獲總統任命為行政院院長。賴市長將英語訂為台南市第二官方語言，並成立專案辦公室，設定公務文書與公共服務等朝雙語化推進，筆者深感佩服。這是非常前瞻的做法，應該也是台灣地方政府的創舉。在台灣，要推廣英語不是很容易，更遑論成為第二官方語言！但這是正確的道路，台灣必須國際化，才有競爭力及吸引力，我們的年輕人才有優質的未來。

或許有人會認為，中國近幾年這麼發達，中文既是世界上最多人說的母語（約十二億人），而很多外國人正在學中文，以利了解中國或跟中國做生意等，故不需認真學習英文了。中國富強是事實，但除非願意過中國式有限度自由的生活，否則台灣人要自己找出路！過去馬政府八年編列赴中國出差的公務預算逐年提高，心態傾中是主因，但中國鄰近台灣，出國零時差且不必講英文，恐怕是重要原因。溫水煮青蛙的結果，台灣於是更加鎖入中國！

英文在七十幾個「國家或地區」是第一語言（如英美紐澳及部分非洲國家）或通用語言（如香港、新加坡、加拿大、馬來西亞與部分歐洲及非洲國家）或官方語言（如印度、巴基斯坦、菲律賓及很多非洲國家），其人口總數超過二十二億，為世界上最多人能使用的語言。

在此呼籲賴揆能正視此問題，將在台南推動的策略及經驗，轉化為國家級政策，賣力推動英文做為台灣的第二官方語言。

（作者曾任OECD／核能署顧問）