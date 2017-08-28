自由廣場》白話文 老師可能不會教

◎ 雲程

教育部課審會討論高中課程文言文與白話文比例、選文，此時，教師組成的國文學科中心施加壓力，公布調查：八十四．五％教師，認為文言文須佔五十％以上。問老師得此結果，當然不意外。

中文課給人的印記就是文言文。為了將古老農業社會的死語，轉化為現代人能理解的活字，台灣的中文教學一向只著重翻譯背誦，盡在字詞的枝微末節打轉，從不探討文字外的文脈佈局。這些年雖然有些許鬆綁，但無論內容、文言比例或教學方式，仍與半世紀前蔣介石、毛澤東爭正統時期雷同。

老師教文言文其實很輕鬆，只要處理好「字」就行，文選也一成不變；但對白話文，就要辛苦教導學生文章佈局、時代背景、價值觀、信仰、異文化等，甚至還必須引導學生進行價值辯論。這連老師在養成階段也從未觸及，要如何教學生？無此能力的老師，當然群起反對。林奕含的最後訪談顯示：她雖聰慧博學，但始終掙脫不出病態文字障，不知道也無法以「價值、信念」自救。她的悲劇，文言文要負一部分責任。

教育的目的是服務學子，學子代表社會的未來，必須以未來為著眼安排課程內容。而網路時代的經濟要求勞動者的閱讀能力、數學素養和人文底蘊；要培育具創造力、充滿好奇心並能自我引導的終身學習者。但台灣教育體制一直師承普魯士，目的在大量炮製忠誠易於管理的國民與勞動階層，最終服從國王（蔣介石）。二○一四年諾貝爾物理學獎得主中村修二認為，學生浪費大量時間在重複學習，沒有留下空白讓學生探究與思考，是扼殺學生想像力、創造力的最大殺手。文言文教育，更是如此。

一八二三年東印度公司決定在加爾各答創辦梵文學校，拉姆莫漢羅伊大君（Raja Ram Mohan Roy）力陳「只能灌輸年輕人滿腦子文法上的細微之處，以及形而上地區別一些對社會鮮少或毫無價值的事物…梵文艱澀，皓首難窮，眾所周知，長久以來一直限制知識的普及，殊為可嘆…」 ，大加反對。中文老師集體返祖，無異廠商（教師）不願調整或捨棄現有生產設備，反而以此為根據，規定客戶（學子）購買廠商的過時服務。這樣看來，台灣的主事者，見識似乎不如二百年前的印度大君呢！

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）