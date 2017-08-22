自由廣場》如果在美國，必殺！

◎ 岳日明

上周闖進總統府砍殺憲兵的腦殘人渣，一樣的場景若發生在民主聖地的美國華府，絕對是當場格殺勿論，絕不寬貸，來一個殺一個，來兩個殺一雙。

民主被濫用的台灣，加上新政府對異議人士的過於寬容，執法的憲警心懷婦人之仁，一再地縱容暴力，導致隔天世大運開幕的暴力事件發生。

或問，類似的重大事件還會再發生嗎？會的，絕對會再發生。只要蔡政府執法不嚴，懷著婦人之仁，一心想息事寧人，每當被為反對而反對的紅藍團體逮到可乘之機，台灣亂象將一波未平一波又起，民主脆弱的台灣，將永無寧日。

（作者為國際行銷講師，台北市民）

軍史館現場

◎ 王錫璋

呂姓男子到國軍歷史文物館，砸破玻璃展示櫥窗，偷走一把日本軍刀，到總統府砍傷駐衛憲兵。此事驚動國安維安人員，呂男已被捕收押。

總統府維安自然有漏洞，急需修補；但軍史館管理太過鬆散，造成軍刀被竊，亦難卸其責。筆者八月三日曾到國史館參觀，見到參觀民眾冷冷清清的；但可能就是冷門機關的緣故，管理也就放鬆了，除了一樓櫃台有兩位阿兵哥，軍聞社的特展有一位解說人員外，二樓和三樓共五個陳展室都很少看到工作人員看顧展場。此次被偷的軍刀原放在二樓第二陳展室，還有其他抗戰大刀的陳列呢。三樓國軍兵器室更有一些刀、槍武器的展示；刀子還可殺人，槍枝即使作廢、報銷了，若被偷，拿出來嚇嚇人也可以。何況，有些槍還用在射擊體驗區，沒放在櫥窗，任人自由使用呢！

但軍史館個別展室，卻少見到工作人員巡視或看顧。筆者知道各公家機關都缺人，並不忍苛責軍史館，但既有展場，就宜隨時有人看護才好。軍史館若人力不足，可比照博物館、美術館或圖書館等機構，招募志工，協助看顧、解說工作。以台北市立美術館而言，志工人數就上千人，輪流值班，幾乎每個地方，隨時都看得到穿制服的工作人員，文物和展品就可確保一些安全性。

（作者為退休公務員，台北市民）