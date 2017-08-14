自由廣場》為人民與政府喝采

談限電危機與執政智慧

◎ 黃欽印

限電危機，終於在和平電塔搶修完成告一段落。這個事件可稱為檢視台灣廢核決心的前哨站，總算是過關。

檢視這整個處理過程，很高興看到中央政府堅強的決心；總統府、行政院，乃至經濟部在面對可能的限電危機，卻絲毫沒有動搖廢核的決心。可見未來即便有更多人唱衰，節能與綠能的方向會持續向前走。

在能源來源改變的過程，會扶植相關的節能與綠能產業興起。然而，這一點是台電看不到的。也因此，欣慰行政院長與經濟部長沒有因為台電的電力輸出困難而走回頭路。但在電力吃緊下能刺激節能與綠能產業的發展，這或者是政府應該論述的。

另一方面，部分公家機關因為中午停用冷氣而抱怨，如果來自民眾也就罷了，媒體上看到不少公職人員的抱怨。按理公職人員不是該共體政府的政策，協助向民眾陳明理由並取得諒解？

透過位處高活動斷層地震帶上的核電廠去取得便宜大量的電力，台灣已經多年不曾限電。但背後的潛在核災風險已是國人皆知的。這次限電危機顯現的是，國人理智看待天平兩端的限電與潛在核災，選擇寧願限電的高智慧，值得喝采！

然而，國人必須認知在未來的能源轉換過程中，限電的發生是必然的。如果我們不願意承擔一些不方便與改變用電習慣，則能源轉換也不可能順利發生。

而此次的限電危機的處理過程，不也應該成為執政黨的學習個案？許多團體會圍繞著政府咬耳朵，這些團體提出的狹隘訴求（多數是與他們小群體的利益有關），政府需要有能力分辨。當政府誤將狹隘訴求認為是全民的意志，就不要埋怨為何民調如此低。可喜的是，從黨產處理、年金改革與限電危機的處理，蔡政府終於慢慢抓住重點。蔡政府若能分辨遊說團體與沉默大眾意見的分野，民調的提升才有可能發生。而其中蔡政府必須體認大眾選擇沉默，是因為當今政府是全面執政，被期望完美演出；因此要體察民意需要費更多的工夫。

（作者為東海大學工業工程與經營資訊學系主任）